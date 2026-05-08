Άννα Πρέλεβιτς: Οι παραμυθένιες φωτογραφίες από την εγκυμοσύνη της – «Η μεγαλύτερη ευλογία μας»

H Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός σε λίγο καιρό θα κρατάνε στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους, το πρώτο τους παιδί. Η μέλλουσα μητέρα, η οποία ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στις 12 Μαρτίου, πριν από λίγες ώρες πραγματοποίησε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Στη δημοσίευσή της, η Άννα Πρέλεβιτς μοιράστηκε μερικά παραμυθένια στιγμιότυπα, από μία επαγγελματική φωτογράφιση που έκανε με τον Νικήτα Νομικό, για την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

Σε μερικές από τις φωτογραφίες βλέπουμε την μέλλουσα μητέρα με ένα αέρινο φόρεμα να αγγίζει τρυφερά την φουσκωμένη της κοιλίτσα, ενώ σε άλλες ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της. Στις κοινές τους φωτογραφίες, οι ενδυματολογικές τους επιλογές εναρμονίζονται πλήρως, καθώς και οι δύο φοράνε τζιν παντελόνι και λευκό μπλουζάκι.

«Η μεγαλύτερη ευλογία μας», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Άννα Πρέλεβιτς στη λεζάντα της ανάρτησής της.