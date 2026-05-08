Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ» – Τι είπε για την πρόκριση της Άστον Βίλα

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξήγησε τη σημασία της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, όπου βλέπει ως μονόδρομο τη νίκη, ενώ ανακάλεσε μνήμες από την επικράτηση πριν 2 χρόνια επί της Άστον Βίλα, με αφορμή την πρόκριση της αγγλικής ομάδας στον τελικό του Europa League.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο «Γ.Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο προπονητής του χαρακτήρισε αναγκαία τη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για τον στόχο της ομάδας ενόψει των τελευταίων τριών αγωνιστικών: «Κοιτάζουμε το δικό μας παιχνίδι. Κοιτάζουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα. Αν θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι άλλοι και δεν έχουν να κάνουν με μας. Σίγουρα, σε ότι αφορά τον τίτλο, χρειαζόμαστε οι περισσότερες συνθήκες να είναι με το μέρος μας, όμως κυρίως πρέπει εμείς να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε».

Για το γεγονός πως ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που έχει κερδίσει στην έδρα της Άστον Βίλα την τελευταία τριετία: «Μας φέρνει αναμνήσεις, πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έβλεπα χτες το παιχνίδι και θυμήθηκα τι είχαμε κάνει εκεί πριν από δύο χρόνια. Αυτές οι μνήμες υπάρχουν για να σου δίνουν κίνητρο να κάνεις ξανά κάτι παρόμοιο».

Για την διαχείριση μιας ήττας μετά από καλή εμφάνιση: «Όντως δεν ήμασταν χειρότεροι από τον αντίπαλο και παρόλ’ αυτά χάσαμε. Σε μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, περισσότερες από τον αντίπαλο, όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο. Χαρίσαμε κάποια πράγματα στον αντίπαλο και αυτό είναι που πρέπει να κοιτάξουμε. Παίζουμε ξανά απέναντι στον ΠΑΟΚ και αυτή τη φορά δεν πρέπει να τους χαρίσουμε τίποτα γιατί εκμεταλλεύονται τα λάθη που κάνουμε. Ιδιαίτερα στην άμυνα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί».

Για την διαχείριση στο ρόστερ με τρία ματς μέσα σε επτά ημέρες: «Θα σας πω πάλι το ίδιο. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε πιο μακριά από το επόμενο παιχνίδι. Όντως είναι τρία παιχνίδια πολύ κοντά το ένα με το άλλο, αλλά πρέπει να τελειώσει το πρώτο για να δούμε πως είναι η ομάδα. Παίξαμε τα τρία πρώτα παιχνίδια των playoffs σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα και τώρα θα παίξουμε τα επόμενα τρία μέσα σε μια εβδομάδα. Θα δούμε μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ αν έχουμε κουρασμένους, τραυματίες ή προβλήματα με κάρτες και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε για το επόμενο».

Για τον Γιαζίτζι: «Ο Γιουσούφ τραυματίστηκε και είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Θα χειρουργηθεί και θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό. Θέλουμε να του στείλουμε τις ευχές μας για να έχει κουράγιο και να γυρίσει μαζί μας το συντομότερο δυνατό».

