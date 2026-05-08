Η Μπόρνμουθ αποκλείει τον Άλεξ Χιμένες εν μέσω έρευνας για ερωτικά μηνύματα προς 15χρονη

Η Μπόρνμουθ επιβεβαίωσε την Παρασκευή (8/3) ότι ο Ισπανός ποδοσφαιριστής Άλεξ Χιμένες αποκλείστηκε από την ομάδα της για τον αγώνα του Σαββάτου με τη Φούλαμ, μετά την έναρξη έρευνας σχετικά με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φέρεται να έστελνε ερωτικά μηνύματα σε ανήλικη.

«Η Μπόρνμουθ έλαβε γνώση των μηνυμάτων που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμπλέκουν τον δεξιό μπακ Άλεξ Χιμένες», αναφέρεται στην ανακοίνωση του συλλόγου. «Ο σύλλογος αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της υπόθεσης και διεξάγει αυτή τη στιγμή έρευνα».

Στιγμιότυπα οθόνης που κυκλοφόρησαν στα social media φέρεται να αποκαλύπτουν συνομιλίες μεταξύ του παίκτη, ο οποίος έκλεισε τα 21 του χρόνια την Παρασκευή (8/3), και μιας ανήλικης. Σε ένα από τα μηνύματα φέρεται να αναφέρεται: «Είσαι πολύ όμορφη, λίγο μικρή βέβαια, αλλά μου αρέσουν τα πιο μικρά κορίτσια, δεν έχω υπάρξει ποτέ με κοπέλα 15 ετών».

Ο Χιμένες δεν θα συμμετάσχει, επομένως, στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπόρνμουθ με τη Φούλαμ το Σάββατο (9/5, 17:00), στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Premier League, όπως πρόσθεσε ο σύλλογος, ο οποίος διευκρίνισε ότι «δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν».

Δανεικός από τη Μίλαν, ο Χιμένες έχει αγωνιστεί σε 32 παιχνίδια τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπόρνμουθ, η οποία βρίσκεται στην έκτη θέση του πρωταθλήματος και διεκδικεί ευρωπαϊκή έξοδο. Ο αγγλικός σύλλογος είχε προχωρήσει στην οριστική αγορά του τον Φεβρουάριο.