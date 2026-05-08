Ο Απόστολος Σίσκος έκανε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος στα 200μ. ύπτιο – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

siskos
(INTIME)

Ο Απόστολος Σίσκος, έκανε μια μοναδική κούρσα στα 200μ. ύπτιο την πρώτη μέρα του μίτινγκ «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ, σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ και ταυτόχρονα την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος στο αγώνισμα.

Ο Έλληνας κολυμβητής σημείωσε μια αδιανόητη επίδοση και όταν τερμάτισε, το χρονόμετρο έδειξε 1:54.12. Επίδοση που δίνει μετάλλιο ακόμα και σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα.

Ο Σίσκος σημείωσε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Παράλληλα, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών (ήταν 1:54.66), νέων ανδρών και βεβαίως «έπιασε» τα όρια για την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2026 στο Παρίσι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα 2027 στη Βουδαπέστη.

Δείτε την κούρσα του Απόστολου Σίσκου:

Και τις δηλώσεις του μετά το νέο ρεκόρ:

