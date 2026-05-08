Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Αδιόρθωτος και πάει στην Ισπανία για το… θαύμα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε δεύτερη ήττα από τη Βαλένθια στο κατάμεστο Telekom Center Athens, με σκορ 86-89, στο Game 4 των playoffs της Euroleague. Η ισπανική ομάδα άντεξε στην πίεση των «πράσινων» και έστειλε τη σειρά σε πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι στη Roig Arena, όπου θα κριθεί η πρόκριση στο Final Four.

Η Βαλένθια ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και πήρε από νωρίς προβάδισμα, με τους Τέιλορ και Σακό να δίνουν τις πρώτες λύσεις. Ο Κέντρικ Ναν πέτυχε το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού με θεαματικό κάρφωμα, όμως ο Μοντέρο απάντησε άμεσα και βοήθησε τους φιλοξενούμενους να χτίσουν διαφορά. Η ομάδα του Μαρτίνεζ έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +11, με το σκορ στο 15-26.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Βαλένθια συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό, παρά τις διαδοχικές άστοχες προσπάθειες από τα 6,75 μέτρα στην αρχή της περιόδου. Ο Πραντίγια ευστόχησε σε τρίποντο και ανέβασε τη διαφορά, ενώ ο Τολιόπουλος έδωσε επιθετικές λύσεις στον Παναθηναϊκό με επτά συνεχόμενους πόντους. Ο Ρίβερς ευστόχησε από την περιφέρεια και έστειλε τη διαφορά στο +15, πριν ο Τσέντι Όσμαν μειώσει με συνεχόμενους πόντους για τους «πράσινους». Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Βαλένθια μπροστά στο σκορ με 37-44.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε πιο αποφασιστικά στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Όσμαν συνέχισε να σκοράρει, ο Ναν ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο και ο Λεσόρ έδωσε σημαντικές λύσεις κοντά στο καλάθι και στα ριμπάουντ. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την ένταση στην άμυνα και κατάφεραν να περάσουν για πρώτη φορά μπροστά, όταν ο Κέντρικ Ναν ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων για το 49-48.

Η Βαλένθια, όμως, βρήκε ξανά απαντήσεις. Ο Κι σκόραρε με λέι-απ και στη συνέχεια οι δύο ομάδες πήγαν χέρι-χέρι στο σκορ. Οι Ισπανοί έτρεξαν σερί έξι πόντων και ανέκτησαν το προβάδισμα, ενώ ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μείνει κοντά με νέα προσπάθεια του Ναν. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους φιλοξενούμενους μπροστά με 56-60.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ερνανγκόμεθ και ο Πραντίγια ευστόχησαν από την περιφέρεια και έδωσαν ξανά προβάδισμα στη Βαλένθια. Ο Ναν με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έφερε τον Παναθηναϊκό σε απόσταση μίας κατοχής, ενώ ο Λεσόρ ισοφάρισε με θεαματικό κάρφωμα για το 65-65. Η Βαλένθια απάντησε με δικό της σερί και πήρε ξανά διαφορά πέντε πόντων.

Στα τελευταία λεπτά, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα, παρά την προσπάθεια των «πράσινων» να επιστρέψουν. Ο Χέις-Ντέιβις με γκολ-φάουλ μείωσε σε 83-86, ενώ ο Όσμαν ευστόχησε σε τρίποντο και κράτησε τον Παναθηναϊκό μέσα στη διεκδίκηση της νίκης. Ο Μοντέρο ευστόχησε σε δύο βολές, ο Κοστέλο πέτυχε μία ακόμη και η Βαλένθια πήρε τη νίκη με 86-89.

Ο Μοντέρο ήταν ο κορυφαίος της Βαλένθια με 27 πόντους, ενώ ο Κι πρόσθεσε 12 πόντους και 4 ριμπάουντ. Για τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Τσέντι Όσμαν σημείωσε 26 πόντους και ο Κέντρικ Ναν πρόσθεσε 19 πόντους, όμως οι επιδόσεις τους δεν ήταν αρκετές για να αποφύγουν οι «πράσινοι» την ήττα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναζητήσει πλέον εκτός έδρας νίκη στην Ισπανία, ώστε να πάρει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague. Η Βαλένθια, από την πλευρά της, θα υποδεχθεί το «τριφύλλι» στη Roig Arena, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την ομάδα που θα συνεχίσει στη διοργάνωση.