Washington Post: Γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να λυγίσει την Τεχεράνη – Η αντίφαση και το «μεγάλο έπαθλο»

Γιατί η πιο ισχυρή χώρα του πλανήτη αδυνατεί να επιβληθεί σε ένα πολύ μικρότερο και ασθενέστερο κράτος, το οποίο έχει εξαντληθεί από οικονομικές κυρώσεις και στρατιωτικά πλήγματα;

Σε ένα επίπεδο, ο απλούστερος τρόπος για να κατανοήσει κανείς το πρόβλημα των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν είναι μέσω της θεωρίας παιγνίων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παίξει με το Ιράν ένα επικίνδυνο παιχνίδι σύγκρουσης, σαν δύο οδηγοί που κατευθύνονται με μεγάλη ταχύτητα ο ένας πάνω στον άλλον, περιμένοντας να δουν ποιος θα στρίψει πρώτος για να αποφύγει τη μετωπική.

Σε τέτοιες καταστάσεις, όταν για τη μία πλευρά το διακύβευμα είναι υπαρξιακό και για την άλλη σαφώς μικρότερο, συνήθως επικρατεί εκείνη που έχει να χάσει τα περισσότερα. Για το ιρανικό καθεστώς, αν χάσει, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να ανατραπεί και να σφαγιαστεί. Για τον Τραμπ, θα επρόκειτο απλώς για ένα κακό Σαββατοκύριακο στο Μαρ-α-Λάγκο.

Όπως αναφέρει στην ανάλυσή του ο Φαρίντ Ζακάρια για τη Washington Post, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί οι Ιρανοί εμφανίζονται περισσότερο διατεθειμένοι να «κλειδώσουν το τιμόνι» σε αυτό το παιχνίδι σύγκρουσης.

Το διαχρονικό αμερικανικό δίλημμα απέναντι στην Τεχεράνη

Υπάρχει όμως και ένας βαθύτερος λόγος για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται τόσο να διαχειριστούν το Ιράν, κάτι που δεν αφορά μόνο τον Τραμπ και αυτόν τον τελευταίο, κακοσχεδιασμένο πόλεμο.

Από τη στιγμή που το ισλαμικό καθεστώς ανέλαβε την εξουσία στο Ιράν, η Αμερική είχε πάντοτε διχασμένη στάση απέναντί του.

Από τη μία πλευρά, οι ΗΠΑ είχαν συγκεκριμένα ζητήματα που ήθελαν να επιλυθούν — από την επιστροφή των ομήρων μέχρι τους περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα. Από την άλλη, στόχος τους ήταν η ανατροπή του καθεστώτος και όχι απλώς η διαπραγμάτευση μαζί του.

Αυτή η αντίφαση διαπερνά την αμερικανική εξωτερική πολιτική εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Θέλει η Ουάσινγκτον να αλλάξει ορισμένες πολιτικές του Ιράν ή θέλει να αλλάξει το ίδιο το Ιράν;

Αν η Ουάσινγκτον διαπραγματευτεί με την Τεχεράνη, αναπόφευκτα υπάρχει αμοιβαία υποχώρηση, ανταλλάγματα και κάποια αποκλιμάκωση της έντασης. Πάνω απ’ όλα όμως, με το να συνομιλεί μαζί του, το αμερικανικό κράτος προσδίδει έναν βαθμό νομιμοποίησης στην Ισλαμική Δημοκρατία, αντιμετωπίζοντάς την ως σοβαρό διαπραγματευτικό εταίρο και αποδεχόμενο ότι εκπροσωπεί το Ιράν στη διεθνή σκηνή.

Αυτή όμως η αποδοχή προκαλεί δυσφορία σε τμήμα των αμερικανικών ελίτ, που θεωρούν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι παράνομη, ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ότι η μοναδική πολιτική των ΗΠΑ απέναντί της θα έπρεπε να είναι η ανατροπή της.

Κι όμως, υπάρχουν ζητήματα στα οποία μόνο το ίδιο το Ιράν μπορεί να δώσει λύσεις. Γι’ αυτό ακόμη και ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν βρέθηκε να διαπραγματεύεται μυστικά με τους Ιρανούς μουλάδες, την ώρα που δημόσια τους κατήγγελλε.

Οι αντιφάσεις της πολιτικής Τραμπ

Η ένταση αυτή φαίνεται σχεδόν καθημερινά στην πολιτική του Τραμπ απέναντι στο Ιράν.

Μία ανάρτηση στα social media απειλεί να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό και να βάλει τέλος σε «47 χρόνια κακού». Μία άλλη, την ίδια ημέρα, μιλά για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ ξεκινά συνομιλίες και εμφανίζεται αισιόδοξος για μια συμφωνία με το Ιράν, ενώ ενδιάμεσα εξαπολύει πόλεμο κατά της Τεχεράνης και καλεί τους Ιρανούς να ανατρέψουν την κυβέρνησή τους.

Λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα, επιστρέφει στις υποσχέσεις ότι, αν το Ιράν αποδεχθεί τις απαιτήσεις του, θα έχει ένα λαμπρό μέλλον.

Όπως σημειώνει ο Φαρίντ Ζακάρια στην ανάλυσή του για τη Washington Post, αυτή η αντιφατική στάση δεν είναι καινούργια στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Από τη Σοβιετική Ένωση στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αντίστοιχα αντιφατική στάση και απέναντι στη Σοβιετική Ένωση.

Αφού οι κομμουνιστές κατέλαβαν την εξουσία στη Ρωσία το 1917, η Ουάσινγκτον διέκοψε τις σχέσεις μαζί της και προσπάθησε ακόμη και να την ανατρέψει με περιορισμένες παρεμβάσεις.

Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 16 χρόνια μέχρι ο πρόεδρος Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ να αναγνωρίσει επίσημα την ύπαρξή της και να ανταλλάξει πρεσβευτές με τη Μόσχα.

Η ίδια ένταση επανεμφανίστηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη δεκαετία του 1970, η πολιτική διαπραγματεύσεων του Χένρι Κίσινγκερ με τη Σοβιετική Ένωση δεχόταν σφοδρές επιθέσεις από τη δεξιά, επειδή θεωρούνταν ότι ενίσχυε το κύρος μιας «αυτοκρατορίας του κακού».

Η απάντηση του Κίσινγκερ ήταν πάντα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονταν μεν σε ιδεολογική αντιπαράθεση με τη Σοβιετική Ένωση, όμως είχαν και συγκεκριμένα εθνικά συμφέροντα — όπως ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων — που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν χωρίς συμφωνίες με τη Μόσχα.

Η συμφωνία Ομπάμα και η επιστροφή των σκληροπυρηνικών

Το αντίστοιχο του Κίσινγκερ στη συζήτηση για το Ιράν ήταν ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

Η κυβέρνηση Ομπάμα ήταν η μοναδική που πήρε ξεκάθαρη απόφαση. Έκρινε ότι, παρότι οι ΗΠΑ θα προτιμούσαν ένα διαφορετικό καθεστώς στο Ιράν, έπρεπε να συνεργαστούν με το υπάρχον για να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη απειλή για τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα — που, όπως και στην περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης, αφορούσε τα πυρηνικά όπλα.

Η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν αποτέλεσε προσπάθεια να εξουδετερωθεί το πιο επικίνδυνο στοιχείο της ιρανικής εξωτερικής πολιτικής. Και, σύμφωνα με την ανάλυση του Φαρίντ Ζακάρια για τη Washington Post, αυτό πέτυχε.

Για πολλούς όμως στη δεξιά, το τίμημα ήταν ότι η συμφωνία νομιμοποιούσε με κάποιον τρόπο το καθεστώς.

Έτσι, ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία, γεγονός που οδήγησε στην αποδυνάμωση του προέδρου Χασάν Ρουχανί και στην επιστροφή των σκληροπυρηνικών στην Τεχεράνη.

Οι τελευταίοι επιτάχυναν το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, φέρνοντας τον Τραμπ ξανά μπροστά στο ίδιο δίλημμα: θα κάνει συμφωνία ή θα κρατήσει σκληρή στάση;

Το μεγάλο έπαθλο για την Τεχεράνη

Σε αυτό το σημείο, είναι πλέον σαφές ότι ο Τραμπ θέλει μια συμφωνία.

Όμως, επιδιώκοντάς την, ενδέχεται τελικά να δώσει στην Ισλαμική Δημοκρατία αυτό που αναζητά εδώ και 47 χρόνια: πλήρη αποδοχή ακόμη και από τα πιο σκληροπυρηνικά στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για την Τεχεράνη, αυτό είναι ένα έπαθλο που αξίζει πολλές παραχωρήσεις.