Γκίκας Μαγιορκίνης για χανταϊό: «Δεν πρέπει να φοβόμαστε για εξάπλωση, γιατί τον γνωρίζουμε χρόνια» – Σε καραντίνα οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο αναπληρωτής καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, για τα πρόσφατα κρούσματα χανταϊού που έχουν προκαλέσει ανησυχία μετά το περιστατικό σε κρουαζιερόπλοιο.

Μιλώντας στο Star, το βράδυ της Παρασκευής (8/5/26), ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν έχει τη δυναμική της COVID και υπογράμμισε ότι η μετάδοσή του είναι δύσκολη.

«Υπάρχουν πολλά είδη χανταϊού, πάνω από 20 προσβάλλουν τον άνθρωπο. Αυτοί που βρίσκονται στην Αφρική και στην Ευρώπη προσβάλλουν τους νεφρούς και προκαλούν αιμορραγικό πυρετό. Αλλά αυτός ο ιός δεν μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Δεν έχουμε δηλαδή στην Ευρώπη κάποιον χανταϊό ο οποίος να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο», τόνισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης για τα πρόσφατα κρούσματα.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι ασθενείς φέρεται να μολύνθηκαν από τον χανταϊό των Άνδεων, ο οποίος εντοπίζεται στη Νότια Αμερική.

«Έχουν κολλήσει τον χανταϊό των Άνδεων, ο οποίος είναι της Νότιας Αμερικής. Το ζευγάρι Ολλανδών που ήταν σε ταξίδι στη Νότια Αμερική κόλλησε από κάποιο τρωκτικό τον ιό. Και όταν μπήκαν στο πλοίο δεν είχαν συμπτώματα και τα ανέπτυξαν στη συνέχεια».

Ο αναπληρωτής καθηγητής εξήγησε ότι η μετάδοση του ιού απαιτεί, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, πολύ στενή επαφή.

«Είναι πολύ δύσκολη η μετάδοση. Δηλαδή κάποιοι δεν τον μεταδίδουν καθόλου, ενώ όσες φορές έχει μεταδοθεί, φαίνεται ότι είναι από αρκετά στενή επαφή. Δεν έχει τη δυναμική που έχει η COVID», τόνισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

Στη συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε ότι οι επιστήμονες γνωρίζουν τον ιό εδώ και δεκαετίες και σημείωσε ότι προκαλεί μικρές τοπικές εξάρσεις, οι οποίες περιορίζονται με τα διαθέσιμα μέτρα.

«Είναι ένας ιός που τον γνωρίζουμε δεκαετίες, προκαλεί τέτοιου είδους εξάρσεις σε χωριά. Στην Αργεντινή, εδώ και αρκετά χρόνια, αναφέρουμε περιστατικό του 2019, που κόλλησαν 34 άτομα, αλλά δεν έχει τη δυναμική να προκαλέσει μεγαλύτερες επιδημίες. Και αυτό γιατί η μετάδοσή του δεν είναι αποτελεσματική», είπε.

Ο κ. Μαγιορκίνης υπογράμμισε, επίσης, ότι δεν υπάρχει λόγος φόβου για ευρεία εξάπλωση, ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο.

«Δεν πρέπει να φοβόμαστε για εξάπλωση, γιατί τον γνωρίζουμε χρόνια, τον ιό. Προκαλεί μικρές εξάρσεις, οι οποίες περιορίζονται με τα μέτρα που ήδη λαμβάνονται. Θεραπεία και εμβόλιο δεν υπάρχουν, αυτό που κάνουμε είναι να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα».

Σε καραντίνα οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου

Την ίδια ώρα, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου παραμένουν σε καραντίνα, ενώ νέες εικόνες δείχνουν ορισμένους από αυτούς να παρακολουθούν με κιάλια τις εξελίξεις. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει το Σάββατο στα Κανάρια Νησιά, από όπου θα οργανωθεί η απομάκρυνση των επιβατών την επόμενη εβδομάδα.

«Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη» των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών. Οι ισπανικές αρχές σχεδιάζουν κοινή διαδικασία υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης των επιβατών.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η κατάσταση της υγείας τους το εμποδίζει», τόνισε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ.

Οι χώρες της ΕΕ καλούνται να αναλάβουν τους πολίτες τους, ενδεχομένως με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές προετοιμάζουν την απομάκρυνση επιβατών από χώρες εκτός Ευρώπης.

Το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο επιβαίνουν πολίτες από 23 χώρες, αναχώρησε την Πέμπτη (7/5/26) από το Πράσινο Ακρωτήρι. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου, Oceanwide Expeditions, ανακοίνωσε ότι ενισχύθηκε η ιατρική ομάδα στο πλοίο.

«Τρεις επιπλέον επαγγελματίες υγείας επιβιβάστηκαν στο πλοίο (…), προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού», διευκρίνισε η εταιρεία.