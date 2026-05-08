Τριήμερη εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Τραμπ – «Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους»

Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της «μεγάλης σύγκρουσης» και «καθημερινά, πλησιάζουμε ολοένα και πιο κοντά».

«Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου, φονικού και σκληρού πολέμου», προσθέτει στην ανάρτησή του.

Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχειρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.