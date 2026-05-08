ΗΠΑ: Αμερικανικό μαχητικό άνοιξε πυρ σε δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε δύο ιρανικής σημαίας πετρελαιοφόρα που κατευθύνονταν προς ιρανικό λιμάνι, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία συντονίζει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι μαχητικό F/A-18 Super Hornet «ακινητοποίησε» τα δύο άδεια δεξαμενόπλοια πλήττοντας με πυρομαχικά ακριβείας τις καπνοδόχους τους.

«Παραβίαζαν τον αμερικανικό αποκλεισμό»

Σε ανάρτησή της στο X, η CENTCOM ανέφερε ότι τα πλοία ακινητοποιήθηκαν «πριν εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν κατά παράβαση του εν εξελίξει αμερικανικού αποκλεισμού».

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ η ένταση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ συνεχίζει να κλιμακώνεται, με αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για στρατιωτικές επιθέσεις και παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Αναφορές για νέες συγκρούσεις στο Ορμούζ

Το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι από περίπου τη 1 το μεσημέρι σημειώνονται σποραδικές συγκρούσεις ανάμεσα σε αμερικανικά πολεμικά πλοία και ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές από τα νέα επεισόδια.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών διέρχεται μεγάλο μέρος των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου.

