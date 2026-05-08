Ρούμπιο: «Δεν πυροβολήσαμε πρώτοι, οι Ιρανοί άνοιξαν πυρ εναντίον μας – Σήμερα αναμένουμε νέα πρόταση από την Τεχεράνη»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπερασπίστηκε εκ νέου τη θέση της Ουάσιγκτον ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενήργησαν σε αυτοάμυνα κατά τη διάρκεια της χθεσινής ανταλλαγής πυρών με το Ιράν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το Sky News.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Ρώμη, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι αμερικανικά αντιτορπιλικά που κινούνταν σε διεθνή ύδατα δέχθηκαν πυρά από ιρανικές δυνάμεις και απάντησαν αμυντικά.

«Δεν πυροβολήσαμε εμείς πρώτοι»

«Αυτό που είδατε χθες ήταν αμερικανικά αντιτορπιλικά να κινούνται σε διεθνή ύδατα και να δέχονται πυρά από τους Ιρανούς. Οι ΗΠΑ απάντησαν αμυντικά για να προστατεύσουν τις δυνάμεις τους», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Δεν πυροβολήσαμε εμείς. Εκείνοι πυροβόλησαν εναντίον μας», πρόσθεσε.

Όπως έχουν αναφέρει τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την έναρξη της σύγκρουσης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι αναχαίτισε «απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις» εναντίον τριών αντιτορπιλικών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και απάντησε με πλήγματα αυτοάμυνας σε ιρανικές θέσεις εκτόξευσης.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δήλωσε ότι στόχευσε αμερικανικά πολεμικά πλοία, «προκαλώντας σημαντικές ζημιές», ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ και πλήγματα σε «πολιτικές περιοχές».

«Απαράδεκτο» ενδεχόμενο ιρανικών διοδίων στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ρούμπιο δήλωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ αναμένουν εντός της ημέρας νέα πρόταση από το Ιράν για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

«Ελπίζω να πρόκειται για σοβαρή πρόταση», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες πως το Ιράν εξετάζει τη δημιουργία νέας υπηρεσίας ελέγχου της ναυσιπλοΐας και την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, αυτό θα ήταν «απαράδεκτο» για τις ΗΠΑ.

Η κόντρα για τις αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στη Ρώμη, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε και στο ζήτημα της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι δεν συζήτησε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι πιθανή αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία, μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά ευρωπαϊκών χωρών όπως η Ισπανία, λέγοντας ότι αρνήθηκαν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, κάτι που «δημιούργησε περιττούς κινδύνους» για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε πάντως ότι παραμένει «ισχυρός υποστηρικτής του ΝΑΤΟ», προσθέτοντας ότι η συμμαχία επιτρέπει στις ΗΠΑ να προβάλλουν ισχύ σε άλλες περιοχές του κόσμου σε συνεργασία με συμμάχους τους.