Ουκρανία: Έξι νεκροί και 58 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα – Ανάμεσα στους τραυματίες τρία παιδιά στο Χάρκοβο

Ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 58 μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ανακοίνωσαν στις 8 Μαΐου οι τοπικές αρχές.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι κατέρριψε 56 από τα 67 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων drones τύπου Shahed. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, καταγράφηκαν 11 πλήγματα σε οκτώ διαφορετικές τοποθεσίες.

Τέσσερις νεκροί στην περιφέρεια του Ντονέτσκ

Στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Όπως ανέφερε, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ντομπροπίλια, ενώ από ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο Κραματόρσκ και στο Μαγιάκι.

Νεκρή γυναίκα στην περιφέρεια του Σούμι

Στην περιφέρεια του Σούμι, μία 52χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σχεδόν 50 επιθέσεις σε 31 οικισμούς της περιφέρειας μέσα σε μία ημέρα.

Πάνω από 900 επιθέσεις στη Ζαπορίζια

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 12 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.

Κατά τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 917 επιθέσεις εναντίον 48 οικισμών της περιοχής μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

Τραυματίες σε Χερσώνα, Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που έπληξαν και πολιτικές υποδομές, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεκσάντρ Προκούντιν.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, μετά από επιθέσεις στην πόλη του Χαρκόβου και σε 17 οικισμούς της περιοχής, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται δύο κορίτσια ηλικίας 7 ετών και μία 15χρονη στο Χάρκοβο.

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σχεδόν 30 επιθέσεις με drones, πυροβολικό και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Μετά τις επιθέσεις ξέσπασαν επίσης πυρκαγιές στην πόλη Παβλογκράντ.