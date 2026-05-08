Νέα Φιλαδέλφεια: Στη φυλακή ο 25χρονος για την επίθεση σε βάρος 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού – «Ντρέπομαι, ήταν τεράστιο λάθος μου»

Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος που κατηγορείται για την άγρια επίθεση σε 17χρονο, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, σε πανηγύρι που έγινε στις 2 Μαΐου, στην πλατεία της Νέας Φιλαδέλφειας.

«Ήταν τεράστιο λάθος μου – Ζητάω συγγνώμη»

Κατά την απολογία του στον ανακριτή ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, δηλώνοντας πως θέλει να συμπαρασταθεί με όποιον τρόπο μπορεί στον 17χρονο.

«Ντρέπομαι για αυτό που έκανα. Ήταν τεράστιο λάθος μου. Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τoν θυμό και την ένταση στον καβγά» φέρεται να είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και πρόσθεσε: «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Απολογούμαι. Ζητάω συγγνώμη. Δεν ήθελα να προκαλέσω κακό. Ντρέπομαι, ντρέπομαι, ντρέπομαι και σας δηλώνω ότι θα συμπαρασταθώ ηθικά, οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, γιατί έχω κατανοήσει το λάθος μου».

Αντίθετα, ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύντροφος του 25χρονου, η οποία, επίσης, απολογήθηκε καθώς ήταν παρούσα όταν ο κατηγορούμενος γρονθοκόπησε το θύμα.