Ξυλοδαρμός 17χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Δεν ήξερε ότι ήταν ΑμεΑ, όταν σου έρχεται μια μπουνιά από πίσω, θα αντιδράσεις» λέει η μητέρα του δράστη

Τη δική της εικόνα για το πώς έγινε ο ξυλοδαρμός του 17χρονου, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού, από έναν 25χρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια, δίνει η μητέρα του δράστη, η οποία μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή του Mega, LiveNews.

«Μία μεγάλη κυρία έσπρωξε την κοπέλα του γιου μου. Η κοπέλα είπε “γιατί σπρώχνετε” και πετάγονται δύο κοπελίτσες από πίσω, αυτές που λένε ότι τις χτύπησαν, και της λένε “αφού κάθεσαι στη μέση”. Και της λέει η κοπελίτσα του γιου μου, “εσύ γιατί ανακατεύεσαι”; Και το λήγουν εκεί. Κι όπως περπατούσαν τα παιδιά πάνε οι κοπέλες, σπρώχνουν την κοπέλα με το χέρι και της λένε, “πάρε για να ‘χεις“» ανέφερε η μητέρα του 25χρονου.

«Κι εκεί ξεκίνησε η φασαρία. Η κοπέλα πιάστηκε στα χέρια με τα κορίτσια. Ο γιος μου πήγε να τις χωρίσει κι εμφανίστηκε ένα παλικαράκι και του έσκασε μια μπουνιά στο μάγουλο. Και ο γιος μου του έχωσε άλλη μία μπουνιά. Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μια μπουνιά από πίσω, είναι λογικό ότι θα αντιδράσεις» πρόσθεσε.

Το χρονικό του ξυλοδαρμού

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Ο 17χρονος βρισκόταν εκεί μαζί με τις δύο αδελφές του (20 και 23 ετών) προκειμένου να παρακολουθήσουν συναυλία στο πλαίσιο τοπικού πανηγυριού.

Κάποια στιγμή, μία από τις αδελφές του 17χρονου φέρεται να σκούντησε κατά λάθος τη 20χρονη σύντροφο του 25χρονου δράστη. Η 20χρονη αντέδρασε λεκτικά και επιτέθηκε στη μία αδελφή του 17χρονου. Στη συνέχεια, ο 25χρονος φέρεται να χτύπησε την κοπέλα και έπειτα, γρονθοκόπησε με σφοδρότητα τον ανήλικο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Το ζευγάρι αποχώρησε από το σημείο βρίζοντας και απειλώντας. Ωστόσο οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 25χρονο και την 20χρονη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Το ζευγάρι φέρεται να παραδέχτηκε τις πράξεις του και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που, σύμφωνα με τις αρχές, αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης.