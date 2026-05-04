Αντώνης Ρέμος μετα την συναυλία στην Τουρκία: «Έχουμε να χωρίσουμε κάτι; Δεν πρέπει να κοιτάξουμε κάποια στιγμή τι μας ενώνει;»

Το Σάββατο 2 Μαΐου, ο Αντώνης Ρέμος έδωσε μία μεγάλη συναυλία στην Τουρκία, στη «Volkswagen Arena» στην Κωνσταντινούπολη. Η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε τον καταξιωμένο ερμηνευτή στο αεροδρόμιο, κατά την επιστροφή του. Στις δηλώσεις του, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης τόνισε ότι κάποια στιγμή «πρέπει να κοιτάξουμε τι μας ενώνει» με την γειτονική χώρα.

Μιλώντας για την συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη, ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε ότι: «Ήταν πάρα πολύ ωραία. Γιατί να έχουμε να χωρίσουμε κάτι; Πρέπει σώνει και καλά να βρούμε τι μας χωρίζει; Δεν πρέπει να κοιτάξουμε κάποια στιγμή τι μας ενώνει;».

«Εγώ πηγαίνω μέσα στην Τουρκία και τραγουδάω ελληνικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και πάρα πολύ τιμητικό. Οπότε να κρατήσουμε αυτό και να πω ότι τα τραγούδια και η μουσική πρέπει να ενώνουν», συνέχισε.

Σχετικά με τα επαγγελματικά του σχέδια, ο αγαπημένος τραγουδιστής είπε πως: «Του χρόνου θα σας κάνω παρέα. Δεν ξέρω. Προς το παρόν είμαστε εδώ, τελείωσε η συναυλία αυτή πάμε για επόμενα. Όλα καλά». 

