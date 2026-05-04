Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη Λειψία – Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Γερμανία, Λειψία, Αστυνομία
πηγή: Sebastian Willnow/dpa

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, καθώς αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη πόλη της Λειψίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και τουλάχιστον 8 ακόμη τραυματίστηκαν

Όπως είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, επιβατικό αυτοκίνητο που κινείτο με μεγάλη ταχύτητα,  έπεσε σε πεζούς στην οδό Γκριμάισε Στράσε. «Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες» αλλά η αστυνομία δεν είναι προς το παρόν σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Λειψίας, Μπούρκχαρντ Γιουνγκ (SPD), υπάρχουν δύο νεκροί. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Ο Γιουνγκ δήλωσε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

πηγή: livereport leipzig

 

