Φωτιά σε νοτιοκορεατικό εμπορικό πλοίο στην περιοχή του Ορμούζ – Ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Strait-of-Hormuz Ορμούζ
Φωτογραφία: Reuters

Η Νότια Κορέα εξετάζει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένα εμπορικό πλοίο με νοτιοκορεατική σημαία δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το πρακτορείο Yonhap News.

Το υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ένας εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας HMM είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο ενός από τα πλοία της που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι τα αίτια είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Το υπουργείο Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας από την πλευρά του έκανε λόγο για «έκρηξη» στο μηχανοστάσιο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Μαγνήσιο: Ποιο συμπλήρωμα να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας – Σε ποιες τροφές υπάρχει

Άτομα με αναπηρία: Οι 12 νέες δράσεις για τη στήριξή τους

ΔΥΠΑ: Ρεκόρ αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού – Πόσοι θα κοπούν από τα voucher

Eπιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν ανακαλύψει τι προκαλεί τα «φαντάσματα»

Ο Άρης θα διαλύσει το φεγγάρι του – Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν
περισσότερα
18:49 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη Λειψία – Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, καθώς αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη πόλη της Λειψίας. Σ...
18:45 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ: Αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι, ο τέταρτος έπεσε στη θάλασσα – Drone χτύπησε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρεις πυραύλους π...
18:28 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ μιλούν για «πλήρη έλεγχο» – Το Ιράν απαντά με καταγγελίες για «ψέματα»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κάλεσε την Κίνα να εντείνει τις διπλωματικές της...
17:28 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Στενά του Ορμούζ: Προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν σε αντιτορπιλικά των ΗΠΑ

Το ιρανικό ναυτικό φέρεται να εκτόξευσε πυραύλους cruise, ρουκέτες και μαχητικά drones κοντά σ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή