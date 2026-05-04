Φωτιά σε νοτιοκορεατικό εμπορικό πλοίο στην περιοχή του Ορμούζ – Ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση

Η Νότια Κορέα εξετάζει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένα εμπορικό πλοίο με νοτιοκορεατική σημαία δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το πρακτορείο Yonhap News.

Το υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ένας εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας HMM είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο ενός από τα πλοία της που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι τα αίτια είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Το υπουργείο Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας από την πλευρά του έκανε λόγο για «έκρηξη» στο μηχανοστάσιο.