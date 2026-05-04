Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ μιλούν για «πλήρη έλεγχο» – Το Ιράν απαντά με καταγγελίες για «ψέματα»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Στενά Ορμούζ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κάλεσε την Κίνα να εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες ώστε να πείσει το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι το ζήτημα θα τεθεί και στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στις 14–15 Μαΐου στο Πεκίνο.

«Η Κίνα αγοράζει το 90% της ιρανικής ενέργειας, άρα χρηματοδοτεί τον μεγαλύτερο κρατικό χορηγό τρομοκρατίας», είπε, καλώντας το Πεκίνο να «συμμετάσχει σε αυτή τη διεθνή προσπάθεια» για το άνοιγμα των Στενών.

Παράλληλα, ζήτησε από Κίνα και Ρωσία να σταματήσουν να μπλοκάρουν πρωτοβουλίες στον ΟΗΕ που αφορούν την προστασία της ναυσιπλοΐας.

«Οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως την κατάσταση»

Ο Μπέσεντ υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης στα Στενά μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, ενώ η επιχείρηση συνοδείας πλοίων από το αμερικανικό ναυτικό θα συμβάλει στη μείωση των τιμών του πετρελαίου.

Όπως είπε, η άνοδος των τιμών είναι «προσωρινή ανωμαλία» που θα υποχωρήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή μήνες.

Ιράν: «Καμία διέλευση – Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί»

Την ίδια ώρα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) διέψευσε κατηγορηματικά τις αμερικανικές αναφορές ότι εμπορικά πλοία έχουν περάσει πρόσφατα από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, ανέφερε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία διέλευση πλοίων ή δεξαμενόπλοιων τις τελευταίες ώρες.

«Οι ισχυρισμοί Αμερικανών αξιωματούχων είναι αβάσιμοι και αποτελούν πλήρη ψέματα», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Κόντρα δηλώσεων και αυξανόμενη ένταση

Οι αντικρουόμενες δηλώσεις ΗΠΑ και Ιράν αναδεικνύουν την ένταση που επικρατεί γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Το ζήτημα παραμένει κεντρικό στις διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον–Τεχεράνης, ενώ οι διεθνείς πιέσεις για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας εντείνονται.

