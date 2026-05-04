Στενά του Ορμούζ: Προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν σε αντιτορπιλικά των ΗΠΑ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Στενό του Ορμούζ
Το ιρανικό ναυτικό φέρεται να εκτόξευσε πυραύλους cruise, ρουκέτες και μαχητικά drones κοντά σε αμερικανικά αντιτορπιλικά που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Όπως αναφέρεται, οι ιρανικές δυνάμεις εντόπισαν τα αμερικανικά πλοία και προχώρησαν αρχικά σε προειδοποιήσεις.

«Προειδοποιητικά πυρά» μετά από αγνόηση

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «μετά την αγνόηση της αρχικής προειδοποίησης από τα σιωνιστικά αμερικανικά αντιτορπιλικά, το ναυτικό προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά εκτοξεύοντας πυραύλους cruise, ρουκέτες και μαχητικά drones γύρω από τα εχθρικά σκάφη».

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν πλήγμα

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους εισήλθαν στον Περσικό Κόλπο, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν επλήγησαν, σύμφωνα με τους Times of Israel.

17:12 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου: Καταδικάζει την ιρανική επίθεση κατά δεξαμενόπλοιου των ΗΑΕ – «Δεν μπορεί να αγνοηθεί η απειλή»

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council – GCC) είναι ένας περιφερειακός ...
16:48 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Μασκ εναντίον Άλτμαν για την OpenAI: Έρχονται νέες καταθέσεις «κλειδί» στη δίκη

Η δικαστική διαμάχη του Έλον Μασκ με την OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Σαμ Άλτμαν, ...
15:53 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Τραμπ: Δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία από τ...
13:26 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Fars: Δύο ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Σοβαρή κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το ιρανικό ημιεπίσημο πρα...
LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή