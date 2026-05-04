Στενά του Ορμούζ: Προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν σε αντιτορπιλικά των ΗΠΑ

Το ιρανικό ναυτικό φέρεται να εκτόξευσε πυραύλους cruise, ρουκέτες και μαχητικά drones κοντά σε αμερικανικά αντιτορπιλικά που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Όπως αναφέρεται, οι ιρανικές δυνάμεις εντόπισαν τα αμερικανικά πλοία και προχώρησαν αρχικά σε προειδοποιήσεις.

«Προειδοποιητικά πυρά» μετά από αγνόηση

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «μετά την αγνόηση της αρχικής προειδοποίησης από τα σιωνιστικά αμερικανικά αντιτορπιλικά, το ναυτικό προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά εκτοξεύοντας πυραύλους cruise, ρουκέτες και μαχητικά drones γύρω από τα εχθρικά σκάφη».

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν πλήγμα

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους εισήλθαν στον Περσικό Κόλπο, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν επλήγησαν, σύμφωνα με τους Times of Israel.