Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου: Καταδικάζει την ιρανική επίθεση κατά δεξαμενόπλοιου των ΗΑΕ – «Δεν μπορεί να αγνοηθεί η απειλή»

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council – GCC) είναι ένας περιφερειακός οργανισμός που αποτελείται από έξι χώρες του Κόλπου: Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Κατάρ, Μπαχρέιν και Ομάν, με στόχο τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, οικονομίας και πολιτικής.

Καταδίκη της επίθεσης από το GCC

Ο γενικός γραμματέας του GCC, Τζάσιμ Μοχάμεντ αλ-Μπαντάουι, καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» την επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν κατά δεξαμενόπλοιου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ αυτό διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλοίο επλήγη από δύο drones αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πλεύσης του, αναφέρει το Al Jazeera.

«Δεν μπορεί να αγνοηθεί η απειλή»

Παράλληλα, ανώτερος αξιωματούχος των ΗΑΕ προειδοποίησε ότι η απειλή του Ιράν «δεν μπορεί να αγνοηθεί».

Ο προεδρικός σύμβουλος Ανουάρ Γκαργκάς ανέφερε σε ανάρτησή του στο X:

«Η ιρανική επιθετικότητα συνεχίζεται αμείωτη, με πράξεις θαλάσσιας πειρατείας. Η στάση των ΗΑΕ παραμένει σταθερή στην απόρριψη της επιθετικότητας και στην υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σε αυτό το ζωτικής σημασίας διεθνές πέρασμα».

«Πειρατεία και εκβιασμός της ναυσιπλοΐας»

Ο αλ-Μπαντάουι χαρακτήρισε τις επιθέσεις «πράξη πειρατείας και σοβαρό εκβιασμό της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών και των στενών».

«Η συνέχιση αυτών των βίαιων ιρανικών επιθέσεων με στόχο πλοία που διέρχονται από τα Στενά συνιστά πειρατεία και σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας», ανέφερε.

Στήριξη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του GCC προς τα ΗΑΕ, τονίζοντας ότι ο οργανισμός στηρίζει όλα τα μέτρα που λαμβάνει η χώρα «για τη διατήρηση της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της σταθερότητάς της».