Μασκ εναντίον Άλτμαν για την OpenAI: Έρχονται νέες καταθέσεις «κλειδί» στη δίκη

Η δικαστική διαμάχη του Έλον Μασκ με την OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Σαμ Άλτμαν, εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια, με το αποτέλεσμα να θεωρείται καθοριστικό για το μέλλον της εταιρείας.

Η OpenAI, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ισχυρούς παίκτες στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αποτιμάται πλέον σε πάνω από 850 δισεκατομμύρια δολάρια και προετοιμάζεται για δημόσια εγγραφή (IPO), γεγονός που ανεβάζει σημαντικά το διακύβευμα της υπόθεσης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι κατηγορίες Μασκ και η θέση της OpenAI

Ο Μασκ υποστηρίζει ότι οι συνιδρυτές της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν και Γκρεγκ Μπρόκμαν, εγκατέλειψαν την αρχική αποστολή της OpenAI ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού, προκειμένου να εξυπηρετήσουν εμπορικά συμφέροντα και προσωπικό όφελος.

Όπως κατέθεσε, επένδυσε περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2016–2020, με στόχο να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα παραμείνει εκτός εταιρικών πιέσεων.

«Δεν μπορείς απλά να κλέψεις μια φιλανθρωπική οργάνωση», φέρεται να είπε στο δικαστήριο.

Η OpenAI απορρίπτει πλήρως τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Μασκ αποχώρησε από την εταιρεία όταν δεν κατάφερε να αποκτήσει πλήρη έλεγχο και επανήλθε νομικά μόνο αφού η εταιρεία σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Καταθέσεις-κλειδί και επόμενα βήματα

Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ο Γκρεγκ Μπρόκμαν, συνιδρυτής και πρόεδρος της OpenAI, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις ερωτήσεις της νομικής ομάδας του Μασκ.

Ο Σαμ Άλτμαν, που μέσα σε μία δεκαετία πέρασε από προστατευόμενος του Μασκ σε βασικό του αντίπαλο, δεν αναμένεται να καταθέσει πριν από την εβδομάδα της 11ης Μαΐου.

Παράλληλα, πιθανή θεωρείται και η κατάθεση του διευθύνοντος συμβούλου της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, καθώς η εταιρεία κατηγορείται ότι συνέβαλε καθοριστικά στη μετάβαση της OpenAI σε εμπορική δομή.

Απειλές πριν από τη δίκη

Η νομική ομάδα της OpenAI ζήτησε να παρουσιαστεί στους ενόρκους μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Μασκ λίγο πριν την έναρξη της δίκης, μετά από αποτυχημένη προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Σύμφωνα με το αίτημα, το μήνυμα ανέφερε: «Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, εσύ και ο Σαμ θα είστε οι πιο μισητοί άνθρωποι στην Αμερική».

Η ευρύτερη μάχη για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παγκόσμιου ανταγωνισμού στον τομέα της Tεχνητής Nοημοσύνης, όπου εταιρείες όπως η Google, κινεζικοί τεχνολογικοί όμιλοι και νεότεροι παίκτες όπως η Anthropic διεκδικούν μερίδιο.

Την ίδια στιγμή, ο Μασκ έχει ενισχύσει τη δική του παρουσία στον χώρο μέσω της xAI, την οποία ενσωμάτωσε στη SpaceX, εταιρεία που αποτιμάται περίπου στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Πίεση για αξιοπιστία στο δικαστήριο

Η δίκη θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την αξιοπιστία του Μασκ ως μάρτυρα, καθώς οι ένορκοι παρακολουθούν στενά τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του.

Νομικοί επισημαίνουν ότι σε αντίθεση με τις δημόσιες εμφανίσεις του, στο δικαστήριο δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως την αφήγηση, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την έκβαση της υπόθεσης.

Ένταση στην αίθουσα και παρατηρήσεις από τη δικαστή

Κατά τις πρώτες ημέρες της δίκης, ο Μασκ βρέθηκε στο επίκεντρο όχι μόνο για την ουσία της υπόθεσης αλλά και για τη συμπεριφορά του, σύμφωνα με τη Washington Post.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς τον επέκρινε ανοιχτά, αναφερόμενη στις δεκάδες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα X, στις οποίες επιτίθετο στους αντιδίκους του.

«Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να κάνετε τα πράγματα χειρότερα εκτός δικαστηρίου;» τον ρώτησε.

Σε άλλη στιγμή, όταν ο Μασκ παρενέβη κατηγορώντας τον δικηγόρο της OpenAI για καθοδηγητική ερώτηση, η δικαστής τον διέκοψε και του ζήτησε να επαναλάβει τη φράση: «Δεν είμαι δικηγόρος». Ο ίδιος απάντησε και πρόσθεσε: «Έχω κάνει πάντως Law 101».

Παράλληλα, του ζητήθηκε να σταματήσει να επαναλαμβάνει ισχυρισμούς ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να «σκοτώσει όλους μας», με τη δικαστή να ξεκαθαρίζει ότι η δίκη δεν αφορά γενικούς κινδύνους της AI αλλά συγκεκριμένα νομικά ζητήματα.

Η παρουσία του Μασκ έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, με δημοσιογράφους και κοινό να σχηματίζουν ουρές έξω από το δικαστήριο, ενώ διαδηλωτές κατά της Tεχνητής Nοημοσύνης συγκεντρώθηκαν στον χώρο.