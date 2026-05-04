ΣΥΡΙΖΑ: Το «όχι» της κυβέρνησης στην Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Το “όχι” της κυβέρνησης στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αρνούνται ακόμη και τη διερεύνηση, παρά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που καταγράφει ενδείξεις για αδικήματα και σαφή πολιτική ευθύνη για παρεμβάσεις, αλλοιώσεις και ευνοϊκή μεταχείριση, που είχε αποτέλεσμα τη ζημία σε ευρωπαϊκούς πόρους. Βγάζουν μόνοι τους ‘πόρισμα’ εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεγχθεί», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας πως «την ίδια ώρα που ψήφισαν άρση ασυλίας βουλευτών, επικαλούμενοι τη διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη, αρνούνται για τους υπουργούς το αυτονόητο: την Προανακριτική».

«Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν; Δεν πρόκειται για “διαχρονικές παθογένειες”, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως», καταλήγει η ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Μαγνήσιο: Ποιο συμπλήρωμα να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας – Σε ποιες τροφές υπάρχει

Μόνιμες προσλήψεις στη ΣΤΑΣΥ: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση

ΓΣΕΒΕΕ για «Εξοικονομώ»: “Όχι” στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τους παρόχους ενέργειας – Τι αναφέρει σε επιστολή προς τον...

Eπιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν ανακαλύψει τι προκαλεί τα «φαντάσματα»

Ο Άρης θα διαλύσει το φεγγάρι του – Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν
περισσότερα
17:19 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Συνάντηση Γεραπετρίτη-Βάντεφουλ: «Η Ελλάδα προτίθεται να αναλάβει ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ»

«Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορ...
16:41 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Συνάντηση Δένδια με Κουμπίλιους – Στο επίκεντρο η Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμυνα 

Τον Ευρωπαίο επίτροπο για την Άμυνα και το Διάστημα, Άντριους Κουμπίλιος, υποδέχθηκε σήμερα στ...
16:25 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: 10+2 εθνικές δράσεις για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία

Με επίκεντρο την ισότητα και την προσβασιμότητα, η κυβέρνηση εξήγγειλε 12 δράσεις που ενισχύου...
15:48 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Κόντρα για το νομοσχέδιο για τα δάνεια – Τσουκαλάς: Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες – Κυβερνητικές πηγές: Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τοξικής ρητορικής

«Σήμερα αποκαλύφθηκε η απατή Μητσοτάκη: ούτε αναδρομική ισχύ θα έχει, ούτε ήξερε ο κ. Μαρινάκη...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή