Συνάντηση Δένδια με Κουμπίλιους – Στο επίκεντρο η Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμυνα 

Τον Ευρωπαίο επίτροπο για την Άμυνα και το Διάστημα, Άντριους Κουμπίλιος, υποδέχθηκε σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο υπουργός, Νίκος Δένδιας.

«Συζητήσαμε για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική και την Πολιτική Διαστήματος, καθώς και για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την Άμυνα. Τόνισα την ανάγκη διορθωτικών δημοσιονομικών παρεμβάσεων στην εκπόνηση του δεύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος “SAFE 2” επί τη βάσει διαπίστωσης προβλημάτων του “SAFE” και υπογράμμισα τις πάγιες ελληνικές θέσεις ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας», ανέφερε, σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας.

«Στο πλαίσιο αυτό ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της “Agenda 2030″», πρόσθεσε στην ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.

Καλωσορίζοντας τον Ευρωπαίο επίτροπο, ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι η συνάντηση είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για να ενημερωθεί ο κ. Kubilius «για το πώς αντιλαμβανόμαστε ως χώρα το κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα, την ανάγκη να ενισχύσουμε τις αμυντικές δυνατότητές μας και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον 21ο αιώνα».

Ο κ. Δένδιας μίλησε για τις εθνικές προτεραιότητες της Ελλάδας και την προσέγγιση της χώρας μας για το SAFE τονίζοντας: «Δίνουμε μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες τεχνολογίες, και ιδιαίτερα στο διάστημα και τις επικοινωνίες, στα drones και στα αντι-drone».

«Πέρα από όλα τα άλλα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια απειλή από την Ανατολή, την οποία πρέπει, επίσης, να αντιμετωπίσουμε», εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών. «Και βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεωγραφικά σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα νοτιοανατολικά. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Φυσικά, πιστεύω ότι μια προσέγγιση 360 μοιρών τις καλύπτει όλες, και πρέπει να τις καλύπτει όλες», ανέλυσε.

 

Κουμπίλιος: «Η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των ηγετικών χωρών στην Ευρώπη στον τομέα της άμυνας,»

Από την πλευρά του, ο επίτροπος της ΕΕ, αρμόδιος για την Άμυνα και το Διάστημα, επεσήμανε: «Θεωρούμε ότι η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των ηγετικών χωρών στην Ευρώπη στον τομέα της άμυνας, με τις αυξανόμενες δαπάνες σας για την εθνική άμυνα. Όπως υπολόγισα, συγκαταλέγεστε στις πέντε κορυφαίες χώρες, με αμυντικές δαπάνες που φτάνουν έως και το 4%». «Αναμφίβολα, με την ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή σας στην ανάπτυξη των σχεδίων του προγράμματος SAFE, τα χρήματα θα έρθουν πολύ σύντομα», ξεκαθάρισε.

«Αυτήν τη στιγμή», συνέχισε, «εξετάζουμε δυνατότητες για την υπογραφή των λεγόμενων “τεχνικών συμφωνιών”. Υπάρχουν νέες εξελίξεις όσον αφορά το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας. Εδώ, και πάλι, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και φυσικά, η ενίσχυση της βιομηχανίας μας αποτελεί για εμάς κρίσιμη προτεραιότητα, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, η Ρωσία, με την πολεμική της οικονομία, εξακολουθεί να μας ξεπερνά σε παραγωγή».

Όπως υπογράμμισε ο Ευρωπαίος επίτροπος, «οι διατλαντικοί εταίροι, οι οποίοι μιλούν με μεγάλη σαφήνεια, θα μας ζητήσουν να αναλάβουμε την πρωταρχική ευθύνη για την ευρωπαϊκή άμυνα και να παραμείνουν σε δευτερεύοντα ρόλο στην Ευρώπη». «Αυτό», πρόσθεσε, «σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι με τις στρατηγικές δυνατότητές μας και άλλα πράγματα που τώρα παρέχονται από τους διατλαντικούς μας εταίρους».

Για τον πόλεμο και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ότι «αποτελεί την πρόκληση την οποία πρέπει να δούμε πολύ καθαρά, και επίσης να τη δούμε με τέτοιον τρόπο ώστε οι διατλαντικοί εταίροι μας, για τα επόμενα αρκετά χρόνια, να δαπανήσουν μεγάλο μέρος της αμυντικής παραγωγής τους για την αναπλήρωση των αποθεμάτων τους».

«Βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σε μια νέα κατάσταση, σε νέες προκλήσεις», συμπλήρωσε.

Τέλος, για την ενιαία αμυντική αγορά, ο επίτροπος της ΕΕ σημείωσε πως «διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε».

