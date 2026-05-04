Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Μοναδική απουσία για τους Πράσινους αυτή του Σλούκα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Ο Παναθηναϊκός έκανε… τη δουλειά του στην Ισπανία, κατάφερε να πάρει και τα δύο εκτός έδρας ματς μέσα στην έδρα της Βαλένθια, τη “Roig Arena” και τώρα περιμένει τις «νυχτερίδες» την Τετάρτη (6/5, 21:15), στο Telekom Center Athens, με στόχο να κάνει το 3-0, να «σκουπίσει» τη σειρά των πλέι οφ και να προκριθεί, από τα Play In και την 7η θέση, στο δικό του φάιναλ φορ, αυτό της Αθήνας (22-24/5).

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν σήμερα (4/5) μετρώντας αντίστροφα για το Game 3 της σειράς με τη Βαλένθια και πρώτο στη δική τους έδρα, με τον Εργκίν Αταμάν να γράφει μόνο ένα όνομα στο «απουσιολόγιό» του. Αυτό του αρχηγού του Παναθηναϊκού, του Κώστα Σλούκα.

Ο Σλούκας βρίσκεται σε μετεγχειρητικό στάδιο και δεν προλαβαίνει τα πλέι οφ, αλλά όλοι στον Παναθηναϊκό θέλουν να του… χαρίσουν την πρόκριση με “sweep” και αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν τη νύχτα της Τετάρτης (6/5).

16:31 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

