Αναβρασμός για το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» – Σύσκεψη του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη διοίκηση την Τρίτη

Έντονο αναβρασμό έχουν προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη οι πληροφορίες ότι η Ryanair προτίθεται να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από τον Οκτώβριο, μετά το τέλος της θερινής περιόδου. Οι φορείς της πόλης μιλούν για πιθανό ισχυρό πλήγμα στον τουρισμό και για το λόγο αυτό ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη εργασίας, ενώ αύριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της ιρλανδικής εταιρείας χαμηλού κόστους με τους φορείς της πόλης ώστε να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση. Το ζήτημα έφτασε και στη Βουλή με ερωτήσεις που κατέθεσαν ΠΑΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του voria.gr, το ενδεχόμενο «λουκέτο» της βάσης μιας εταιρείας που εξυπηρετεί δεκάδες προορισμούς από και προς τη Θεσσαλονίκη συνδέεται με το ζήτημα των χρεώσεων και της ανανέωσης της σύμβασης. Το «αγκάθι», φαίνεται να είναι η αύξηση 15% στις χρεώσεις που ζητά η Fraport προκειμένου να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασής της με τον ιρλανδικό αεροπορικό κολοσσό, η οποία λήγει φέτος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί κάποια επίσημη ανακοίνωση από πλευράς εταιρίας, ωστόσο, κάνοντας αναζήτηση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα της Ryanair για πτήσεις μετά την ολοκλήρωση του Οκτωβρίου, ο μοναδικός προορισμός που εμφανίζει διαθεσιμότητα θέσεων από το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι το Λονδίνο (αεροδρόμιο Στάστεντ).

Η Ryanair αυτή τη στιγμή συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη -με ιδιαίτερη, μάλιστα, έμφαση σε Γερμανία (έξι πόλεις) και Ιταλία (πέντε πόλεις). Στη βάση που διατηρεί η Ryanair από το 2014 στο αεροδρόμιο Μακεδονία, σταθμεύουν τρία αεροσκάφη τύπου Boeing 737 NG/MAX, 189 και 197 θέσεων, ενώ απασχολούνται πάνω από 200 άτομα. Ακούγεται δε πως εντός της εβδομάδας στελέχη της ιρλανδικής εταιρείας θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη για να ενημερώσουν για τις εξελίξεις τους εργαζόμενους.

Η Ryanair έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις στο πρόσφατο παρελθόν εντός Ελλάδος, στις περιπτώσεις των αεροδρομίων των Χανίων και της Κω. Στο εξωτερικό, προ λίγων ημερών, ανακοίνωσε πως από τον Οκτώβριο θα κλείσει τη βάση της στο Βερολίνο και θα μειώσει κατά περίπου 50% τις πτήσεις της, μεταφέροντας τα επτά αεροσκάφη της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χαμηλότερη φορολογία. Σύμφωνα με την εταιρεία η απόφαση συνδέεται με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, καθώς τα τέλη και οι επιβαρύνσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις από τον Δήμο

Το ακανθώδες ζήτημα που έχει ανακύψει με το ενδεχόμενο συρρίκνωσης των αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», συζητήθηκε σε έκτακτη σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, με τη συμμετοχή της αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυς Χατζηβασιλείου, της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και υπηρεσιακών παραγόντων.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης, υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο, ώστε να υπάρξει ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός για τη διαχείριση του θέματος. Έπειτα από αίτημα του δημάρχου, που υποβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας, υπήρξε άμεση απάντηση και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί αύριο, στις 4 το απόγευμα, διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρίας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, για το τι πραγματικά έχει συμβεί.

Παράλληλα, εστάλη επιστολή στη Fraport, με την οποία ζητήθηκε να υπάρξει σχετική ενημέρωση για το αν έχουν αλλάξει οι όροι συνεργασίας με τη Ryanair και αν έχουν γνωστοποιηθεί στη διαχειρίστρια εταιρεία οι προθέσεις της Ryanair.

Σχετική επιστολή εστάλη και στην υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει ανακύψει. Τέλος, συμφωνήθηκε πως θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει κοινός συντονισμός. «Προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά της, η κ. Χατζηβασιλείου έκανε λόγο για συντονισμένες κινήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και παρέπεμψε στην αυριανή σύσκεψη.

Δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου: «Η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση»

«Οι αναφορές των τελευταίων ημερών σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» που συνεπάγεται τη δραστική μείωση των δρομολογίων από τη Θεσσαλονίκη προς δεκάδες προορισμούς προκαλούν εύλογη ανησυχία. Η Καλαμαριά, ως μία από τις πιο εξωστρεφείς και δυναμικά αναπτυσσόμενες περιοχές της Θεσσαλονίκης, δεν μπορεί να παρακολουθεί παθητικά εξελίξεις που υπονομεύουν το μέλλον της πόλης μας», ανέφερε σε δήλωση τη για το ζήτημα η Δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου.

«Η ενδεχόμενη αποχώρηση της εταιρείας που αποτελεί κεντρικό αερομεταφορέα για τη Βόρεια Ελλάδα και η συρρίκνωση της δραστηριότητας στο αεροδρόμιο ‘Μακεδονία’ είναι ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την οικονομία, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των πολιτών. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς – την Πολιτεία, τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου και τους τοπικούς θεσμούς – να κινηθούν άμεσα, συντονισμένα και αποτελεσματικά, ώστε να διασφαλιστεί η παραμονή της βάσης της εταιρείας στο «Μακεδονία» αλλά και να ενισχυθούν οι αεροπορικές συνδέσεις της πόλης με το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση. Χρειάζεται ενίσχυση, επενδύσεις και ένα σαφές σχέδιο για το μέλλον των μεταφορών και της τουριστικής ανάπτυξης. Η Καλαμαριά θα είναι παρούσα σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στη διατήρηση της δυναμικής της περιοχής και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας», καταλήγει η δήλωση της Δημάρχου Καλαμαριάς.

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Το θέμα του κινδύνου υποβάθμισης του αεροδρομίου Μακεδονία», αλλά και των θέσεων εργασίας που αναμένεται να χαθούν από την ενδεχόμενη κατάργησης της αεροπορικής βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, έφτασε και στη Βουλή, με ερωτήσεις που κατέθεσαν προς τα αρμόδια υπουργεία, η βουλεύτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριακή Μάλαμα, και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς.

Η κ. Μάλαμα λέει πως «η διαφαινόμενη εμπλοκή στην ανανέωση της σύμβασης ανάμεσα στην Fraport και τη Ryanair σε σχέση με τη χρήση του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης δημιουργεί εντονότατο προβληματισμό για τον τουρισμό της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και για τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις πολυεθνικές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κοστίσουν στην οικονομία της χώρας και στην απασχόληση. Η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να παρέμβει ώστε να διασφαλιστούν οι συμβατικές υποχρεώσεις όλων».

Ο κ. Παππάς, από την πλευρά του, σημειώνει ότι «η ενδεχόμενη μεταβολή της παρουσίας της μεταφράζεται άμεσα σε σοβαρή απώλεια διασύνδεσης, αλλά και εισοδήματος για την τοπική και περιφερειακή οικονομία, με ευρύτερες επιπτώσεις στην εξωστρέφεια και την αναπτυξιακή δυναμική της Βόρειας Ελλάδας».

Την ίδια στιγμή, κάνει λόγο για κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο των χρεώσεων που εφαρμόζει η Fraport Greece, τη σύγκρισή τους με άλλα αεροδρόμια της περιοχής, καθώς και την ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διατήρηση και ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Βόρειας Ελλάδας.

Ολόκληρη η ερώτηση της Κυριακής Μάλαμα

«Προς την κυρία και τους κυρίους Υπουργούς :

Υποδομών και Μεταφορών

Εθνικής Οικονομίας κι Οικονομικών

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: Να μην επιτραπεί η υποβάθμιση του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης και να διασφαλιστούν οι θέσεις των εργαζόμενων.

Η διαφαινόμενη εμπλοκή στην ανανέωση της σύμβασης ανάμεσα στην Fraport και την Ryanair σε σχέση με την χρήση του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης δημιουργεί εντονότατο προβληματισμό για τον τουρισμό της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και για τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις εν λόγω πολυεθνικές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κοστίσουν στην οικονομία της χώρας και στην απασχόληση. Η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να παρέμβει ώστε να διασφαλιστούν οι συμβατικές υποχρεώσεις όλων. Και της πολυεθνικής που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο και της χαμηλού κόστους πολυεθνικής. Είναι σαφές ότι δεν θα πρέπει να γίνει ανεκτή κανενός είδους κερδοσκοπία ή εκβιασμός από όπου κι αν προέρχεται. Το δημόσιο οφείλει να διασφαλίσει το κοινωνικό συμφέρον και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Επειδή η διαμάχη ανάμεσα σε πολυεθνικές δεν θα πρέπει να επηρεάσει τον ελληνικό τουρισμό και τις θέσεις εργασίας.

Επειδή το δημόσιο θα πρέπει να δράσει άμεσα προς την διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος.

Ερωτώνται η κυρία και οι κύριοι Υπουργοί :

Θα λάβουν άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να μην υποβαθμιστεί το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ως διεθνής κόμβος αερομεταφορών;

Υπάρχει μέριμνα για τους εργαζόμενους που ενδέχεται να πληγούν;».

Ολόκληρη η ερώτηση του Πέτρου Παππά:

«Προς:

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Την Υπουργό Τουρισμού

Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Απειλή αποδυνάμωσης του αεροδρομίου «Μακεδονία» και επιπτώσεις στη συνδεσιμότητα και την οικονομία της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την αγορά αερομεταφορών και τοπικούς παραγωγικούς φορείς, η Ryanair φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης ή και παύσης λειτουργίας της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με χρονικό ορίζοντα το τέλος της τρέχουσας θερινής περιόδου.

Η Ryanair, η οποία αποτελεί τη δεύτερη σε αριθμό πτήσεων εταιρεία στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς και εποχικά με 36, πραγματοποιώντας εκατοντάδες πτήσεις μηνιαίως. Η ενδεχόμενη μεταβολή της παρουσίας της μεταφράζεται άμεσα σε σοβαρή απώλεια διασύνδεσης, αλλά και εισοδήματος για την τοπική και περιφερειακή οικονομία, με ευρύτερες επιπτώσεις στην εξωστρέφεια και την αναπτυξιακή δυναμική της Βόρειας Ελλάδας.

Η πιθανή μείωση της δραστηριότητας της εταιρείας ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την επιβατική κίνηση, τη διαθεσιμότητα δρομολογίων και τη συνολική συνδεσιμότητα της περιοχής, με άμεσες συνέπειες για τον τουρισμό, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί προβληματισμοί σχετικά με το επίπεδο των τελών και των συνολικών χρεώσεων χρήσης του αεροδρομίου, όπως αυτά εφαρμόζονται από την Fraport Greece, ιδίως ως προς το συνολικό κόστος ανά επιβάτη και τη συγκρισιμότητά του με ανταγωνιστικά αεροδρόμια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν εύλογα ερωτήματα ως προς τη συνολική ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου «Μακεδονία» και αναδεικνύουν την ανάγκη διασφάλισης συνθηκών που θα επιτρέπουν τη διατήρηση και ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων. Ταυτόχρονα, τίθεται ζήτημα αποτροπής υποβάθμισης του αεροδρομίου σε περιφερειακό κόμβο χαμηλότερης κατηγορίας, με αρνητικές επιπτώσεις στη διεθνή θέση της Βόρειας Ελλάδας.

Επειδή η διατήρηση αεροπορικών βάσεων χαμηλού κόστους εξαρτάται από τη διαμόρφωση ανταγωνιστικού συνολικού κόστους λειτουργίας.

Επειδή η πιθανή αποχώρηση της Ryanair θα επηρεάσει κρίσιμους δείκτες της οικονομίας και της τουριστικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη.

Επειδή η ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου «Μακεδονία» επηρεάζεται από τις τιμολογιακές πολιτικές και το συνολικό κόστος χρήσης.

Επειδή υφίσταται κίνδυνος μετατόπισης επιβατικής κίνησης προς ανταγωνιστικά αεροδρόμια γειτονικών χωρών.

Επειδή η ενδεχόμενη μείωση της αεροπορικής δραστηριότητας συνεπάγεται απώλεια θέσεων εργασίας και εισοδήματος για την τοπική κοινωνία.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί