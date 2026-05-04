Νέα Φιλαδέλφεια: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο για ένα… σκούντημα – Δύο συλλήψεις

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Βία ανηλίκων

Στο νοσοκομείο κατέληξε 17χρονος μαθητής ειδικού σχολείου, έπειτα από άγρια επίθεση του δέχθηκε από έναν 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου (2/5) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο ανήλικος, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, υπέστη κάταγμα στη γνάθο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Ο 17χρονος βρισκόταν εκεί μαζί με τις δύο αδελφές του (20 και 23 ετών) προκειμένου να παρακολουθήσουν συναυλία στο πλαίσιο τοπικού πανηγυριού.

Κάποια στιγμή, μία από τις αδελφές του 17χρονου φέρεται να σκούντησε κατά λάθος τη 20χρονη σύντροφο του 25χρονου δράστη. Η 20χρονη αντέδρασε λεκτικά και επιτέθηκε στη μία αδελφή του 17χρονου. Στη συνέχεια, ο 25χρονος φέρεται να χτύπησε την κοπέλα και έπειτα, γρονθοκόπησε με σφοδρότητα τον ανήλικο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Το ζευγάρι αποχώρησε από το σημείο βρίζοντας και απειλώντας. Ωστόσο οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 25χρονο και την 20χρονη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Το ζευγάρι φέρεται να παραδέχτηκε τις πράξεις του και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που, σύμφωνα με τις αρχές, αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης.

