Ορεστιάδα: Προφυλακιστέος ένας 17χρονος για κλοπές και αρπαγή ανήλικης

Σε σειρά παραβατικών ενεργειών σε Διδυμότειχο και Αλεξανδρούπολη φέρεται να εμπλέκεται ανήλικος που συνελήφθη το Σάββατο 2/5, που πριν από λίγο κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακρίτριας στην Ορεστιάδα.

Ο ανήλικος που τον επόμενο μήνα κλείνει τα 18 του έτη και κατηγορείται για τη διάπραξη δυο κακουργημάτων, της κλοπής κατ’ εξακολούθηση και της αρπαγής ανηλίκου. Δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές, καθώς φέρεται να είχε και στο παρελθόν εμπλοκή σε περιστατικά κλοπών.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της 29ης Απριλίου, αφαίρεσε χρηματικό ποσό, καπνικά προϊόντα και συσκευασίες αλκοόλ στο Διδυμότειχο. Έπειτα, φοβούμενος πιθανή σύλληψη του, έφυγε μαζί με την ανήλικη φίλη του για την Αλεξανδρούπολη όπου πραγματοποίησε κλοπή σε κατάστημα ψιλικών, τραυματίζοντας με μαχαίρι τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και για αρπαγή ανήλικης, καθώς οι γονείς της φίλης του με την οποία έφυγε από την Αλεξανδρούπολη δήλωσαν την εξαφάνισή της και άρχισαν να την αναζητούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη σε συνομιλία της μέσω μηνυμάτων με τους συγγενείς της, δήλωνε φοβισμένη. Η ανήλικη εντέλει εντοπίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξη και Εξιχνίαση Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στην Αλεξανδρούπολη, ενώ κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε και μικροποσότητα κάνναβης.

Το πρωί ο ανήλικος δράστης πέρασε το κατώφλι και των δυο δικαστικών λειτουργών και απολογήθηκε για τις πράξεις του. Θα οδηγηθεί στις φυλακές Νέων Κασσαβέτειας ν. Μαγνησίας, μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο όπου θα ορισθεί η δικάσιμος του δικαστηρίου ανηλίκων Ορεστιάδας . Προσωρινά θα κρατείται στο ΑΤ Ορεστιάδας.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων.

