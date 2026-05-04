Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη για τον θάνατο του Γιάννη Κολοτούρα: «Ήσουν τόσο νέος, πίστεψα ότι θα γίνει το θαύμα»

Στη θλίψη έχει βυθιστεί ο χώρος της ελληνικής μόδας και επιχειρηματικότητας από την είδηση του θανάτου του Γιάννη Κολοτούρα, σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Ο Γιάννης Κολοτούρας, που ήταν γενικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η αδελφή του, Δήμητρα, με ένα Story στο Instagram.

Το αντίο της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, με την οποία συμπορεύτηκαν για χρόνια στη δημιουργία και την εξέλιξη του γνωστού οίκου, ανάρτησε ένα συγκινητικό κείμενο στο Instagram για να αποχαιρετίσει τον Γιάννη Κολοτούρα.

«Μου είναι τόσο δύσκολο να σε αποχαιρετίσω, διότι από την αρχή αυτού του Γολγοθά που κλήθηκες να ανέβεις πίστευα ότι θα τα καταφέρεις… Ήσουν τόσο νέος… Έτσι που περπατούσαμε σ’ εκείνο τον ατελείωτο διάδρομο του Νοσοκομείου, φαινόσουν δυνατός να δώσεις αυτή τη μάχη με πίστη και αποφασιστικότητα και να κερδίσεις αυτόν τον αγώνα… παρά τις δυσμενείς προβλέψεις και τα χαμηλωμένα βλέμματα των γιατρών γύρω σου…» αναφέρει αρχικά η σύζυγος του Πρωθυπουργού.

Και προσθέτει: «Θυμάμαι τα λόγια σου: “Πρέπει να τα καταφέρω για τη Δανάη μου”. Πίστεψα κι εγώ, είναι αλήθεια, ότι ίσως το θαύμα να γίνει. Ότι θα κερδίσεις και πάλι, όπως κέρδιζες πάντα .. απέναντι στις προκλήσεις και τις μάχες της καθημερινότητας. Στον Μαραθώνιο που έτρεχες, με τους φίλους να σε χειροκροτούν στη διαδρομή και στον τερματισμό. Μένει ανεξίτηλη στη μνήμη μου η εικόνα σου, ικανοποιημένος και χαμογελαστός λίγο πριν τον τερματισμό σου στη γωνία Ηρώδου Αττικού και Βασιλίσσης Σοφίας λίγους μήνες πριν… Τίποτα δεν προμήνυε τι θα ακολοθούσε…»

«Θα μπορούσα να μιλώ ατελείωτες ώρες για τον φίλο που χάσαμε. Έναν άνθρωπο δοτικό, συμπονετικό και διαθέσιμο να βοηθήσει όποιον αντιμετώπιζε πρόβλημα… […] Προτιμώ να τον κρατήσω στη μνήμη μου χαμογελαστό και δραστήριο. Με εκείνη την αισιόδοξη ματιά του να δίνει κουράγιο και ελπίδα στους δικούς του ανθρώπους και σε όλους εμάς που τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε. Αντίο, Καλέ μου Γιάννη» καταλήγει η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Ραγίζει καρδιές η Κατερίνα Παναγοπούλου: «Ένα μόνο δεν σου συγχωρώ»

Η Κατερίνα Παναγοπούλου αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια τον Γιάννη Κολοτούρα.

«Σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας υπέροχος άνθρωπος, ο πιο γλυκός και τρυφερός φίλος, ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, με σπάνια καρδιά και καλοσύνη, ανωτερότητα, μα κυρίως με την πιο ζεστή και αληθινή αγκαλιά».

Η Κατερίνα Παναγοπούλου εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια, αναφέροντας όσα θα της λείψουν από την καθημερινή τους σχέση και την επικοινωνία που είχαν.

«Δεν το πιστεύω ότι θα έγραφα ποτέ αυτές τις γραμμές και ότι δεν θα σε ξαναδώ, ότι δεν θα πάμε τις υπέροχες βόλτες μας, ότι δεν θα γελάσουμε παρέα, ότι δεν θα ονειρευτούμε, ότι δεν θα με συμβουλεύεις με αυτή τη μοναδική σου σοφία και τη σπάνια ικανότητα να μου δείχνεις πάντα τη μεγάλη εικόνα σε όσα αξίζουν πραγματικά. Σε αγαπάω με όλη μου τη δύναμη, θα έχεις πάντα μια μοναδική θέση στην καρδιά μου. Ένα μόνο δεν σου συγχωρώ. Oτι μας την έσκασες τόσο νωρίς. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου Γιάννη».