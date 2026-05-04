Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σνούκερ: Μοντέλο του OnlyFans εισέβαλε στον τελικό και σκόπευε να… μείνει γυμνή – Βίντεο

Σάλο προκάλεσε η διακοπή του τελικού στο World Snooker Championship, όταν μια γυναίκα εισέβαλε στον χώρο του Crucible την Κυριακή, φωνάζοντας συνθήματα κατά της τηλεοπτικής άδειας του BBC.

Η εισβολέας ταυτοποιήθηκε ως η Sasha Swan, δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans, η οποία μάλιστα υποστήριξε ότι σκόπευε να προχωρήσει σε μια προκλητική χειρονομία πριν την προλάβει η ασφάλεια.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Wu Yize με τον Shaun Murphy.

Το χρονικό της εισβολής

Ενώ ο Wu ετοιμαζόταν για μια στεκιά, η γυναίκα ξεκίνησε να φωνάζει: «Ποιος γ@@@ πληρώνει την τηλεοπτική του άδεια έτσι κι αλλιώς;»

Ο διαιτητής Rob Spencer, πρώην αστυνομικός, έσπευσε αμέσως να την εμποδίσει πριν πλησιάσει τους παίκτες, με την ίδια να προσθέτει καθώς την απομάκρυνε η ασφάλεια: «Κανείς δεν πληρώνει την τηλεοπτική του άδεια».

Η ομολογία και το υβριστικό παραλήρημα

Μετά την απομάκρυνσή της, η Sasha Swan επιβεβαίωσε την ταυτότητά της με ένα παραλήρημα γεμάτο ύβρεις, αποκαλύπτοντας πως σκόπευε να μείνει γυμνή από τη μέση και πάνω.

«Ναι, εγώ ήμουν, έκανα την εισβολή στο σνούκερ με την ομάδα μου. Δεν κατάφερα να τα βγάλω [τα στήθη μου] έξω επειδή με πέταξαν έξω γρήγορα. Αλλά ποιος γ@@@ πληρώνει την τηλεοπτική άδεια [του BBC]; Κανείς δεν πληρώνει την τηλεοπτική του άδεια», δήλωσε.

«Δεν με νοιάζει. Γ@@@ το BBC, γ@@@ το σνούκερ, γ@@@ τους πάντες. Μπείτε στο Twitter μου τώρα και θα δείτε εμένα και τον Ronnie O’Sullivan. Μακάρι να ήταν εκεί. Χαιρετίσματα στον Ronnie O’Sullivan».

Sorry for this, but in conclusion: the girl (drunken trash) who ran out on stage at the Crucible today is the porn/OnlyFans actress "Sasha Swan". It was pure PR to get herself talked about. An absolute disgrace for snooker. Hope it never happens again.#WorldChampionship



Το BBC δεν μετέδωσε πλάνα από την απομάκρυνσή της, με τον σχολιαστή John Parrott να ζητά συγγνώμη από τους τηλεθεατές. «Συγγνώμη για αυτή τη μικρή αναστάτωση, όλα διευθετήθηκαν», ανέφερε.

Δεύτερο περιστατικό σε δύο ημέρες

Αυτή ήταν η δεύτερη διακοπή μέσα σε μόλις δύο ημέρες. Στον ημιτελικό του Wu με τον Mark Allen, ένας άλλος θεατής διέκοψε τον αγώνα φωνάζοντας: «Ποτέ μην ξεχνάτε τα Αρχεία Έπσταϊν».

Ο διαιτητής Marcel Eckardt διέταξε την άμεση απομάκρυνσή του. «Μπορείτε να βγάλετε αυτό το άτομο έξω παρακαλώ, τώρα παρακαλώ».

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Wu Yize ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα του τελικού προηγούμενος με 10-7 έναντι του Shaun Murphy.

China's Wu Yize has moved into pole position to win his maiden World Snooker Championship title after establishing a 10–7 lead against Shaun Murphy at the end of Sunday's play. The 22-year-old impressed with sharp long potting and composed break-building to take control of the…



Υπενθυμίζεται πως πριν από τρία χρόνια μέλη της οργάνωσης «Just Stop Oil» είχαν προκαλέσει ζημιές στα τραπέζια του σνούκερ του τουρνουά καλύπτοντάς τα με πορτοκαλί σκόνη.

Με πληροφορίες από: Daily Mail