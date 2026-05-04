Μονακό – Ολυμπιακός: Χωρίς Ουόρντ στο Game 3 οι Ερυθρόλευκοι – Με 8 παίκτες οι Μονεγάσκοι

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Τάισον Ουόρντ, Ολυμπιακός

Με μία απουσία θα παραταχθεί απέναντι στη Μονακό στο “Sale Gaston Medecin”, ο Ολυμπιακός, στο Game 3 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, την Τρίτη (5/5, 20:45). Αυτή του Τάισον Ουόρντ.

Ο Αμερικανός δεν είχε αγωνιστεί στο δεύτερο παιχνίδι και καθώς συνεχίζει να αισθάνεται πόνους στη μέση, αποφασίστηκε πως θα ήταν προτιμότερο να παραμείνει στην Αθήνα.

Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-0 στη σειρά και βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο φάιναλ φορ για 5η διαδοχική σεζόν, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα (22-24 Μαίου) και στο Telekom Center Athens.

Με 8 παίκτες οι Μονεγάσκοι

Τα προβλήματα για τη Μονακό ενόψει του Game 3 της σειράς με τον Ολυμπιακό για τα playoffs της EuroLeague συνεχίζονται, καθώς και ο Ντάνιελ Τάις δεν θα είναι διαθέσιμος.

Μετά τους Νίκολα Μίροτιτς και Άλφα Ντιαλό, ακόμη ένας βασικός παίκτης τίθεται εκτός μάχης, περιορίζοντας σημαντικά τις επιλογές των Μονεγάσκων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ομάδα του Πριγκιπάτου αναμένεται να παραταχθεί με μόλις οκτώ διαθέσιμους παίκτες στο κρίσιμο Game 3 απέναντι στον Ολυμπιακό.

