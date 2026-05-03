Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0: Ισόπαλο το ντέρμπι της Αθήνας, αλλά η Ένωση παραμένει φαβορί για τον τίτλο

Ο Παναθηναϊκός έμεινε από νωρίς με δέκα παίκτες, όμως έδειξε χαρακτήρα και κράτησε το 0-0 απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία είχε την υπεροχή, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να βρει το γκολ. Η Ένωση είχε την πρώτη της απώλεια στα playoffs, ωστόσο παρέμεινε σε θέση ισχύος στη μάχη για τον τίτλο.

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά στην επόμενη, 4η αγωνιστική των playoffs, αυτή τη φορά στην Allwyn Arena, την Κυριακή 10 Μαΐου, στις 19:30.

Οι επιλογές των δύο προπονητών

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν κάθισε κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Ερνάντεθ σχημάτισαν την τριάδα της άμυνας. Ο Καλάμπρια κάλυψε τη δεξιά πλευρά και ο Κυριακόπουλος την αριστερή, ενώ οι Τσέριν και Κοντούρης κινήθηκαν στον άξονα. Οι Ταμπόρδα και Αντίνο αγωνίστηκαν πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε σχηματισμό 4-4-2 για την ΑΕΚ. Ο Στρακόσα υπερασπίστηκε την εστία, ενώ οι Μουκουντί και Ρέλβας αποτέλεσαν το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Ο Ρότα αγωνίστηκε στο δεξί άκρο της άμυνας και ο Πήλιος στο αριστερό. Οι Πινέδα και Μαρίν βρέθηκαν στα χαφ, με τον Περέιρα αριστερά και τον Κοϊτά δεξιά. Οι δύο παίκτες κινήθηκαν τόσο εσωτερικά όσο και στα άκρα, ενώ οι Ζίνι και Βάργκα αποτέλεσαν το επιθετικό δίδυμο.

Η κόκκινη κάρτα άλλαξε νωρίς τις ισορροπίες

Τα πρώτα λεπτά κύλησαν χωρίς μεγάλη φάση. Η ΑΕΚ κράτησε περισσότερο την μπάλα και προσπάθησε να χτίσει τις επιθέσεις της με build-up, ενώ ο Παναθηναϊκός αναζήτησε τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης.

Η πρώτη σημαντική στιγμή του αγώνα ήρθε στο 12’ για τους φιλοξενούμενους. Οι Πάλμερ-Μπράουν και Κοντούρης δεν συνεννοήθηκαν σωστά, ο Περέιρα βρέθηκε μόνος στην περιοχή και εκτέλεσε, όμως ο Λαφόν απέκρουσε και έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 17ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Πινέδα έκλεψε την μπάλα μετά από λανθασμένη γρήγορη εκτέλεση φάουλ, ο Ζίνι έφυγε στην πλάτη της άμυνας και ο Ερνάντεθ τον ανέτρεψε ως τελευταίος παίκτης. Ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα στον αμυντικό των «πρασίνων».

Από το φάουλ που ακολούθησε, ο Μαρίν σημάδεψε το τείχος. Στη συνέχεια της φάσης, ο Κοϊτά σούταρε δυνατά, η μπάλα κόντραρε στα σώματα και κατέληξε στο δοκάρι του Λαφόν.

Η ΑΕΚ πίεσε, ο Λαφόν κράτησε τον Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει για το γκολ και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 30’. Ο Μουκουντί έπιασε σκαστή κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, όμως ο Λαφόν αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε εντυπωσιακά.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε για πρώτη φορά στο 39ο λεπτό. Ο Τετέι έκανε εξαιρετική ενέργεια και πέρασε τον Πήλιο, πριν γυρίσει την μπάλα στον Αντίνο. Ο Αντίνο δεν βρήκε καλά την μπάλα, όμως η φάση συνεχίστηκε και ο Κυριακόπουλος εκτέλεσε, με τον Στρακόσα να αποκρούει.

Η πρώτη καλή στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου ήρθε στο 48’. Η ΑΕΚ έφυγε στην αντεπίθεση, όμως ο Ζίνι έχασε για λίγο τον έλεγχο της μπάλας και δεν κατάφερε να τελειώσει σωστά τη φάση απέναντι στον Λαφόν.

Ο Τετέι αποτέλεσε τον πιο σταθερό κίνδυνο για την άμυνα της Ένωσης. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού κέρδισε πολλές μονομαχίες και δημιούργησε τις περισσότερες επικίνδυνες καταστάσεις για τους γηπεδούχους.

Χαμένες ευκαιρίες και μεγάλες επεμβάσεις

Στο 56ο λεπτό, η ΑΕΚ έχασε κλασική ευκαιρία. Ο Μαρίν έβγαλε εξαιρετική κάθετη μπαλιά στον Βάργκα, ο οποίος βρέθηκε μόνος απέναντι στον Λαφόν. Ο Ούγγρος επιθετικός εκτέλεσε, όμως ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού τον νίκησε στο τετ-α-τετ.

Στην εξέλιξη της ίδιας φάσης, ο Αντίνο βρήκε χώρο για τον Παναθηναϊκό, αλλά επέλεξε να πασάρει στον Τετέι αντί στον Κυριακόπουλο, ο οποίος είχε καλύτερες προϋποθέσεις. Ο Τετέι έκανε αδύναμο σουτ και η ευκαιρία χάθηκε.

Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν μακριά από τις μεγάλες φάσεις για αρκετή ώρα. Η ΑΕΚ απείλησε ξανά στο 79’, όταν ο Ζοάο Μάριο έπιασε δυνατό σουτ, όμως ο Λαφόν εκτινάχθηκε και απομάκρυνε εντυπωσιακά.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 84’. Ο Τσέριν εξαπέλυσε πολύ δυνατό σουτ, αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε την μπάλα. Ο Καλάμπρια προσπάθησε να συνεχίσει τη φάση, όμως έχασε το κοντρόλ.