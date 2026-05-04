Μυρτώ Αλικάκη: «Με πονάει, το καλοκαίρι θα κλείσω τα 54 και δεν το έχω καταφέρει ακόμα»

Η Μυρτώ Αλικάκη παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Vogue, στους δημοσιογράφους Κωνσταντίνο Σαράντη και Γεωργία Φέκου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τους γονείς της, τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει και όσα την πονάνε μέχρι σήμερα.

Η Μυρτώ Αλικάκη ρωτήθηκε αν έχει καταλάβει τους γονείς της και απάντησε με ειλικρίνεια για το συναισθηματικό βάρος που εξακολουθεί να κουβαλά.

«Τους καταλάβατε τους γονείς σας;»

«Έχουν υπάρξει πολλές επώδυνες στιγμές. Μπορεί να τα έχω καταλάβει με το μυαλό, αλλά με την ψυχή μου όχι».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν την τρομάζει, αλλά την πονάει. Η ίδια ανέφερε ότι, παρότι θα κλείσει τα 54 της χρόνια το καλοκαίρι, δεν έχει καταφέρει ακόμη να διαχειριστεί πλήρως όσα έχουν συμβεί.

«Σας τρομάζει αυτό;»

«Με πονάει. Το καλοκαίρι θα κλείσω τα 54 και δεν το έχω καταφέρει ακόμα – δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω κιόλας. Ξέρω πως δεν με τρομάζει να συμβεί το ίδιο με τα παιδιά μου. Θεωρώ ότι το έχω αποδείξει. Το θέμα δεν είναι αν θα κάνεις κάτι λάθος, αλλά πώς θα το απαλύνεις. Είμαι ανοιχτή να ακούσω και να βοηθήσω με πράξεις. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το «μουλάρωμα», το «δεν μετακινούμαι»».

Η Μυρτώ Αλικάκη τόνισε ότι ο πιο δύσκολος ρόλος για εκείνη δεν ήταν αυτός της μητέρας, αλλά της κόρης. Η ηθοποιός συνέδεσε αυτή τη δυσκολία με τη σχέση της με τη μητέρα της και περιέγραψε μια προσωπική εμπειρία που τη σημάδεψε.

«Ποιος ρόλος ήταν ο πιο δύσκολος; Της μητέρας ή της κόρης;»

«Της κόρης. Δεν είναι γενικά εύκολος ή δύσκολος, αλλά στη δική μου περίπτωση, με τη δική μου μαμά, κατέληξε να είναι έτσι».