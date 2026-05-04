Το 58% των Γερμανών δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα αντέξει έως τις εκλογές

Η πλειοψηφία των Γερμανών θεωρεί ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα διαλυθεί πριν ολοκληρώσει τη θητεία του το 2029, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Την ίδια ώρα, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί προβάδισμα τεσσάρων μονάδων.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild am Sonntag, το 58% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο συνασπισμός της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει τη θητεία του έως το 2029. Αντίθετη γνώμη διατυπώνει το 24%, ενώ το 18% είτε δεν απάντησε είτε δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.

Η ίδια δημοσκόπηση καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για το έργο της κυβέρνησης. Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εξέφρασαν αρνητική άποψη για την πορεία του κυβερνητικού συνασπισμού, ενώ μόλις το 16% εκτιμά ότι ο συνασπισμός «κάνει καλή δουλειά».

Στο κομματικό σκέλος της μέτρησης, η AfD παραμένει στην πρώτη θέση, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, με 28%. Ακολουθεί η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) με 24%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται, χωρίς μεταβολή, το συγκυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 14%. Οι Πράσινοι καταγράφονται στην τέταρτη θέση με 13%, σημειώνοντας άνοδο μίας μονάδας, ενώ η Αριστερά βρίσκεται στο 11%, όπως και στην προηγούμενη μέτρηση.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι η γερμανική κοινή γνώμη αντιμετωπίζει με έντονη επιφύλαξη τη σταθερότητα της κυβέρνησης, ενώ η AfD συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή δυναμική στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ