Καμπανάκι από διεθνείς οργανισμούς για επιθέσεις σε νοσοκομεία και υγειονομικούς κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων

Την αποτυχία της διεθνούς κοινότητας να προστατεύσει τις υπηρεσίες υγείας και τους υγειονομικούς κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων κατήγγειλαν, με κοινή ανακοίνωσή τους, οι επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) και της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

Οι τρεις οργανισμοί υπενθύμισαν ότι, πριν από δέκα χρόνια, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είχε υιοθετήσει ομόφωνα την απόφαση 2286. Η απόφαση καταδίκαζε τις επιθέσεις και τις απειλές εναντίον τραυματιών, ασθενών, υγειονομικού προσωπικού και ιατρικών εγκαταστάσεων.

«Σήμερα, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη απ’ ό,τι πριν από δέκα χρόνια. Δεν χαιρετίζουμε πλέον μια επιτυχία, διαπιστώνουμε μια αποτυχία», τονίζεται στο κείμενο. Οι οργανισμοί υπογραμμίζουν ότι «δεν πρόκειται για αποτυχία του δικαίου», αλλά για ανεπάρκεια «πολιτικής βούλησης».

Οι ηγεσίες των τριών οργανώσεων σημείωσαν ότι οι επιθέσεις «εναντίον των υποδομών, των μέσων μεταφοράς και του προσωπικού του τομέα της υγείας συνεχίζονται ακατάπαυστα».

Η ΔΕΕΣ, ο ΠΟΥ και οι MSF πρόσθεσαν ότι απευθύνουν, «μαζί με άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας», έκκληση «επείγοντος» χαρακτήρα, ώστε να αναληφθεί άμεσα «δράση».

«Όταν τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό γίνονται στόχοι, δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι μόνο με ανθρωπιστική κρίση, αλλά και με κρίση για την ανθρωπότητα», τόνισαν.

Οι τρεις οργανισμοί κάλεσαν τους ηγέτες του κόσμου «να δράσουν και να δείξουν την απαραίτητη πολιτική βούληση για να τερματιστεί η βία αυτή» εναντίον των υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, ζήτησαν την ενίσχυση της προστασίας τους και την εγγύηση «ταχειών, διαφανών και αμερόληπτων ερευνών» όταν διαπράττονται επιθέσεις αυτής της φύσης.

«Κρατικοί παράγοντες ευθύνονται για τη μεγάλη πλειονότητα, περίπου το 85%, των συμβάντων που πλήττουν τις υπηρεσίες υγείας», υπογράμμισε την περασμένη εβδομάδα σε δημοσιογράφους ο Μάικλ Κιφ, σύμβουλος της ΔΕΕΣ για την προστασία των υπηρεσιών υγείας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP