Time: Η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη μόλις ξεκίνησε

Μια ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία έχει ταράξει τους Ευρωπαίους συμμάχους της Αμερικής, αλλά μπορεί να είναι μόνο η αρχή μιας πολύ ευρύτερης αποχώρησης, σύμφωνα με τη Ρεμπέκα Σνάιντ στο Time.

Απόφαση Πενταγώνου και δηλώσεις Τραμπ

Το Πεντάγωνο δήλωσε την Παρασκευή ότι η απόφαση για την απόσυρση των στρατευμάτων ελήφθη μετά από «ενδελεχή αναθεώρηση της διάταξης δυνάμεων του υπουργείου στην Ευρώπη και λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες και τις συνθήκες επί του πεδίου».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους το Σάββατο για την κίνηση αυτή, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες αποχωρήσεις στρατευμάτων, κάτι που θα αντιπροσώπευε μια δραματική μείωση της αμερικανικής δέσμευσης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Θα μειώσουμε σημαντικά», δήλωσε ο Τραμπ στη Φλόριντα. «Και μειώνουμε πολύ περισσότερο από 5.000».

Ένταση με Ευρωπαίους συμμάχους

Η κίνηση του Τραμπ ήρθε εν μέσω μακροχρόνιων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και των παραδοσιακών Ευρωπαίων συμμάχων τους, ιδιαίτερα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Τραμπ έχει εκφράσει οργή προς τα μέλη του ΝΑΤΟ αφού αρνήθηκαν να παράσχουν βοήθεια στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Όταν η Ευρώπη αρνήθηκε να στείλει πολεμικά πλοία για να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ «άχρηστο» και «δειλούς», και έκτοτε φαίνεται να προσπαθεί να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Εσωτερικά έγγραφα του Πενταγώνου διαπίστωσαν ότι οι ΗΠΑ εξέταζαν αναθεώρηση της διπλωματικής τους στήριξης προς τις «υπερπόντιες κτήσεις» ευρωπαϊκών χωρών, όπως τα νησιά Φόκλαντ, και συζητούσαν την ιδέα αναστολής της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ.

Η οργή Τραμπ για τον Μερτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προκάλεσε ιδιαίτερα την οργή του Τραμπ μετά την κριτική του στον πόλεμο στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την παρατεταμένη σύγκρουση.

«Οι Ιρανοί είναι προφανώς πολύ ικανοί στις διαπραγματεύσεις ή μάλλον πολύ ικανοί στο να μην διαπραγματεύονται, αφήνοντας τους Αμερικανούς να ταξιδεύουν στο Ισλαμαμπάντ και μετά να φεύγουν χωρίς κανένα αποτέλεσμα», δήλωσε τη Δευτέρα.

Παλαιότερες απειλές για αποχώρηση

Ο Τραμπ απειλεί εδώ και χρόνια να μειώσει τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία, λέγοντας κατά την πρώτη του θητεία ότι θα μειώσει κατά 9.500. Δεν πρόλαβε να το υλοποιήσει πριν αναλάβει ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, οπότε το σχέδιο ανεστάλη επίσημα.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι η κίνηση ήταν «αναμενόμενη». Ακόμη και με την απόσυρση, η Γερμανία θα εξακολουθήσει να φιλοξενεί 30.000 Αμερικανούς στρατιώτες.

«Η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, και ειδικά στη Γερμανία, είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των ΗΠΑ», είπε.

Ανησυχία στο Κογκρέσο

Καθώς ο Τραμπ δείχνει αλλαγή προτεραιοτήτων για την Ευρώπη, αρκετοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσαν αυτό το Σαββατοκύριακο ότι είναι «πολύ ανήσυχοι» για την αποχώρηση.

«Η Γερμανία έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα του προέδρου Τραμπ για μεγαλύτερη κατανομή βαρών, αυξάνοντας σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες και παρέχοντας απρόσκοπτη πρόσβαση, βάσεις και υπερπτήσεις για τις αμερικανικές δυνάμεις στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury», δήλωσαν ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ και ο βουλευτής Μάικ Ρότζερς.

Υποστήριξαν ότι η απόσυρση μπορεί να στείλει «λάθος μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν» και τη Ρωσία, καθώς συνεχίζεται η εισβολή στην Ουκρανία.

Σήματα αποχώρησης από την Ευρώπη

Αλλά η μείωση των στρατευμάτων στη Γερμανία δεν είναι το μόνο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ απομακρύνονται από την Ευρώπη.

Ισπανία και Ιταλία οι επόμενες

Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες — πολλοί από τους οποίους αναπτύχθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία — και αυτοί μπορεί να είναι οι επόμενοι που θα αποχωρήσουν.

Ο Τραμπ απείλησε ότι «πιθανότατα» θα αποσύρει στρατεύματα και από την Ισπανία και την Ιταλία.

«Γιατί να μην το κάνω; Η Ιταλία δεν μας βοήθησε καθόλου και η Ισπανία ήταν απαίσια. Απολύτως απαίσια», δήλωσε.

Ο Πέδρο Σάντσεθ συγκρούστηκε με τον Τραμπ αφού χαρακτήρισε τις επιθέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν «παράνομες» και αρνήθηκε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων.

Η Ιταλία επίσης αρνήθηκε χρήση βάσης στη Σικελία, επικαλούμενη ότι δεν ζητήθηκε προηγούμενη άδεια, παρότι η Τζόρτζια Μελόνι θεωρούνταν στενή σύμμαχος.

Μετά τον πόλεμο στο Ιράν και την υπεράσπιση του Πάπα Λέοντα από τη Μελόνι, ο Τραμπ τη χαρακτήρισε «απαράδεκτη».

«Γιατί δεν τη νοιάζει αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα μπορούσε να ανατινάξει την Ιταλία σε δύο λεπτά αν είχε την ευκαιρία», πρόσθεσε.

Καθυστερήσεις σε οπλικά συστήματα

Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο ενημέρωσε συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων, καθώς οι ΗΠΑ αναπληρώνουν τα αποθέματά τους μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία και η Λιθουανία είναι μεταξύ των χωρών που αναμένεται να επηρεαστούν, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ αυτό αυξάνει και τις ανησυχίες για ελλείψεις στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία ήδη αντιμετωπίζει έλλειψη συστημάτων Patriot, πυρομαχικών αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα, που χρησιμοποιούνται για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι οι καθυστερήσεις θα επηρεάσουν επίσης πυρομαχικά για τα συστήματα HIMARS και NASAMS.

Προειδοποίηση από την ΕΕ

Ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε τον Μάρτιο ότι η κατάσταση για την Ουκρανία είναι «κρίσιμη» και ότι η ΕΕ θα πρέπει να «αναπτύξει την παραγωγή πυραύλων με πολύ επείγον και ταχύ τρόπο».

Ανησυχίες για Κίνα και Ταϊβάν

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει εντείνει τις ανησυχίες για το αν οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα για να αποτρέψουν μια πιθανή εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν.

Ο Τραμπ απέρριψε αυτές τις ανησυχίες την Παρασκευή, λέγοντας: «Έχουμε αποθέματα σε όλο τον κόσμο και μπορούμε να τα πάρουμε αν τα χρειαστούμε».