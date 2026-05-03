Ιράν: Η Τεχεράνη εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 14 σημείων

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ιράν, ΗΠΑ, Σημαίες

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην πρόταση της Τεχεράνης και ότι η ιρανική πλευρά εξετάζει την απάντηση της Ουάσινγκτον.

«Δεν περιλαμβάνει το πυρηνικό ζήτημα»

Μιλώντας σε ζωντανή μετάδοση από την κρατική τηλεόραση, ο Μπαγκαεΐ τόνισε ότι η «πρόταση 14 σημείων» του Ιράν δεν περιλαμβάνει το πυρηνικό ζήτημα.

«Το πυρηνικό ζήτημα δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση των 14 σημείων και όσα έχουν αναφερθεί από ορισμένα μέσα ενημέρωσης είναι αποκύημα φαντασίας», ανέφερε.

Εστίαση στον τερματισμό του πολέμου

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η πρόταση επικεντρώνεται «αποκλειστικά στον τερματισμό του πολέμου», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναμονή αντίδρασης από τον Λευκό Οίκο

Το CNN ανέφερε ότι έχει απευθυνθεί στον Λευκό Οίκο για σχόλιο.

