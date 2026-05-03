Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον – Ένιωσε αδιαθεσία πριν από το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Kenny Ramsay
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία στο Ολντ Τράφορντ.

Ο θρυλικός πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επρόκειτο να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των «κόκκινων διαβόλων» με τη Λίβερπουλ, ωστόσο αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Προληπτική μεταφορά – Αισιοδοξία για την κατάστασή του

Σύμφωνα με τη Mail Online, η μεταφορά του έγινε για προληπτικούς λόγους και υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα θα αναρρώσει στο σπίτι του. Ο 84χρονος Σκωτσέζος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα του αγώνα με τη Λίβερπουλ.

Προηγούμενο πρόβλημα υγείας το 2018

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φέργκιουσον αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Το 2018 είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία, από την οποία ανάρρωσε μετά από επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση. Όπως αναφέρεται, το σημερινό περιστατικό δεν σχετίζεται με εκείνο.

Μιλώντας για εκείνη την περιπέτεια στο ντοκιμαντέρ «Sir Alex Ferguson: Never Give In» το 2021, είχε δηλώσει: «Εκείνη την ημέρα υπήρξαν πέντε εγκεφαλικές αιμορραγίες. Τρεις πέθαναν. Δύο επέζησαν. Καταλαβαίνεις πόσο τυχερός είσαι».

Ο Φέργκιουσον οδήγησε τη Σεντ Μίρεν στην κατάκτηση του τίτλου της Α’ Κατηγορίας Σκωτίας το 1977. (Φωτογραφία: Foto Press)
Η σπουδαία καριέρα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Φέργκιουσον θεωρείται ο αρχιτέκτονας της πιο επιτυχημένης περιόδου στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ανέλαβε την ομάδα το 1986 και παρέμεινε στον πάγκο έως την αποχώρησή του το 2013.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η ομάδα κατέκτησε 13 πρωταθλήματα Premier League, πέντε FA Cup, τέσσερα League Cup και δύο Champions League.

Παρουσία στο σύλλογο και μετά την αποχώρηση

Ο Φέργκιουσον παρέμεινε ενεργός στο σύλλογο και μετά την αποχώρησή του, παρακολουθώντας συχνά αγώνες εντός και εκτός έδρας.

Είχε επίσης αναλάβει πρεσβευτικό ρόλο, ο οποίος όμως τερματίστηκε από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ στο πλαίσιο περικοπών κόστους.

Προσωπική απώλεια

Το 2023, ο Φέργκιουσον έχασε τη σύζυγό του, Κάθι, με την οποία ήταν παντρεμένος για 57 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται, καθώς πρόκειται για εξέλιξη της τελευταίας στιγμής.

