Formula 1: Θρίαμβος του 19χρονου Αντονέλι στο Μαϊάμι

Ο 19χρονος Κίμι Αντονέλι με Mercedes ήταν ο μεγάλος νικητής στο Γκραν Πρι της Formula 1 που ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι.

Τρεις διαδοχικές νίκες φέτος στα πρώτα τέσσερα γκραν πρι για το «παιδί θαύμα» ο οποίος κλέβει την παράσταση στο εφετινό πρωτάθλημα. Μετά τις πρωτιές σε Σανγκάη και Σουζούκα, ήταν η στιγμή να τον… μάθει και το Μαϊάμι. Φυσικά είναι ο νεότερος που έχει σημειώσει ένα τέτοιο επίτευγμα και προβάλλει από τώρα ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Formula 1.

Παράλληλα, έγινε μόλις ο τρίτος στα χρονικά του αθλήματος, που οι τρεις πρώτες νίκες της καριέρας του ήταν συνεχόμενες. Κάτι αντίστοιχο έχουν πετύχει στο παρελθόν μόνο ο Ντέιμον Χιλ και ο Μίκα Χάκινεν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεύτερος τερμάτισε ο κάτοχος του τίτλου Λάνντο Νόρις με McLaren-Mercedes και τρίτος ο «ομόσταβλός» του Όσκαρ Πιάστρι.