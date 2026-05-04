Project Freedom: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν το πρωί της Δευτέρας το «Σχέδιο Ελευθερία» (Project Freedom), με στόχο να συνοδεύσουν πλοία ουδέτερων χωρών κατά την έξοδό τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επιχείρηση «ανθρωπιστική προσπάθεια» και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στη διαδικασία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με ισχύ. Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που οι εκπρόσωποί του, σύμφωνα με τον ίδιο, συνεχίζουν τις επαφές με το Ιράν.

«Η διαδικασία αυτή, το “Project Freedom”, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής. Γνωρίζω πλήρως ότι οι εκπρόσωποί μου διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους», τονίζει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε, παράλληλα, σαφές μήνυμα προς κάθε πλευρά που ενδέχεται να επιχειρήσει να εμποδίσει τη διαδικασία.

«Εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, παρεμποδιστεί αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία, η παρέμβαση αυτή, δυστυχώς, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισχύ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση Τραμπ στο Truth Social

«Χώρες από όλο τον κόσμο, οι οποίες σχεδόν όλες δεν εμπλέκονται στη διαμάχη της Μέσης Ανατολής που εξελίσσεται τόσο εμφανώς και βίαια, μπροστά στα μάτια όλων, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Ορμούζ, για ένα ζήτημα με το οποίο δεν έχουν απολύτως καμία σχέση — είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι θεατές! Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις απαγορευμένες πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα και άνετα τις δραστηριότητές τους. Και πάλι, πρόκειται για πλοία από περιοχές του κόσμου που δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο σε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Έχω πει στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγάλουμε τα πλοία και τα πληρώματά τους με ασφάλεια από το Στενό. Σε όλες τις περιπτώσεις, δήλωσαν ότι δεν θα επιστρέψουν μέχρι η περιοχή να γίνει ασφαλής για πλοήγηση και για οτιδήποτε άλλο. Αυτή η διαδικασία, το «Project Freedom», θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής. Γνωρίζω πλήρως ότι οι εκπρόσωποί μου διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Η μετακίνηση των πλοίων αποσκοπεί απλώς στην απελευθέρωση ανθρώπων, εταιρειών και χωρών που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό — είναι θύματα των περιστάσεων. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά, ειδικότερα, της Χώρας του Ιράν. Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν ελλείψεις σε τρόφιμα και σε όλα τα άλλα απαραίτητα για να παραμείνουν τα μεγάλα πληρώματα επί του πλοίου με υγιή και υγιεινό τρόπο. Νομίζω ότι θα συνέβαλε σημαντικά στην επίδειξη Καλής Θέλησης εκ μέρους όλων όσων αγωνίζονται τόσο σκληρά τους τελευταίους μήνες. Εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, παρεμποδιστεί αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία, αυτή η παρέμβαση, δυστυχώς, αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισχύ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ»