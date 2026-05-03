Super League: Η βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής των Playoffs – Στο +6 η διαφορά της ΑΕΚ από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε πλήρως την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα, όμως το 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την κράτησε σε θέση ισχύος στη μάχη του τίτλου της Super League. Η Ένωση αύξησε τη διαφορά της από τον ΠΑΟΚ και τους «ερυθρόλευκους» στους έξι βαθμούς, ενώ έχει μπροστά της δύο από τα τρία τελευταία παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μετά το παιχνίδι της Τούμπας και πριν από τη σέντρα στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ γνώριζε ότι βρισκόταν στο +5 τόσο από τον Δικέφαλο του Βορρά όσο και από τον Ολυμπιακό. Μια νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό θα την έφερνε ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα είχε αριθμητικό πλεονέκτημα από το 17ο λεπτό, καθώς ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Ωστόσο, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει το γκολ, καθώς ο Λαφόν πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος και η ΑΕΚ δεν πήρε τη νίκη που θα της έδινε ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα. Παρ’ όλα αυτά, οι «κιτρινόμαυροι» βγήκαν κερδισμένοι από την αγωνιστική, καθώς πλέον βρίσκονται στο +6 από τους δύο βασικούς διώκτες τους.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός συνέχισε χωρίς γκολ και χωρίς νίκη στα playoffs. Οι «πράσινοι» θα τερματίσουν και μαθηματικά στην τέταρτη θέση και θα ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα με στόχο το «διπλό», το οποίο θα μείωνε τη διαφορά και θα έβαζε επιπλέον πίεση στην ΑΕΚ στη μάχη του τίτλου. Ο ΠΑΟΚ, όμως, αντέδρασε μετά την απώλεια του Κυπέλλου, έβγαλε ποδοσφαιρικό εγωισμό και πήρε σπουδαία νίκη με 3-1.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στη δεύτερη θέση, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, και διατήρησε ζωντανές τις όποιες ελπίδες του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ, πάντως, παραμένει το μεγάλο φαβορί, καθώς έχει πλέον προβάδισμα έξι βαθμών και δύο εντός έδρας αγώνες μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (3η αγωνιστική)

AEK 67 ΠΑΟΚ 61 Ολυμπιακός 61 Παναθηναϊκός 51

H επόμενη αγωνιστική – 4η (Κυριακή 10 Μαϊου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Playoffs

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)

6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)