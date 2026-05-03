Λεβαδειακός – Βόλος 5-2: Γκολ και θέαμα από τους Βοιωτούς

Παρά την απογοήτευση από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ, ο Λεβαδειακός έδωσε μία ακόμη παράσταση, κερδίζοντας με το εντυπωσιακό 5-2 τον Βόλο στο «Λάμπρος Κατσώνης», για την 3η αγωνιστική των Play Off 5-8 του πρωταθλήματος της Super League.

Θρίαμβος δίχως ουσιαστικό αντίκρισμα, αφού πια η πρώτη θέση του μίνι πρωταθλήματος δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πάντως, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου προσέφερε γκολ και θέαμα, φτάνοντας στο «τρίποντο» χάρη στα γκολ των Αλέν Όζμπολτ (21’) και Σεμπαστιάν Παλάσιος (32’) και τα (τρία) πέναλτι των Ογκνιέν Οζέγκοβιτς (57’), Παναγιώτη-Μάριου Βήχου (74’) και Παναγιώτη Λιάγκα (90’+4’). Οι Θεσσαλοί, που είχαν ευκαιρίες για κάτι καλύτερο, απλά μείωσαν το εύρος της ήττας με τα δυο γκολ του αναπληρωματικού Ιάσωνα Κύρκου (82’, 90’).

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν αρκετά από τη δεξιά πτέρυγα, με τους Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Παλάσιος, χωρίς όμως να βγάλουν τελική. Αντίθετα, οι Θεσσαλοί στο 9’ πλησίασαν στο γκολ. Ο Ματίας Γκονζάλες βρήκε με κάθετη πάσα τον Λάζαρο Λάμπρου, εκείνος γύρισε στον Χουάνπι Ανόρ που πλάσαρε, με τον Λούκας Άνακερ να διώχνει εντυπωσιακά. Η απάντηση του Λεβαδειακού δεν άργησε να έρθει. Και ήρθε με πειστικό τρόπο.

Στο 20’ ο Γιάννης Μπουζούκης γλίστρησε, ο Κωνσταντίνος Γκούμας μπήκε στην περιοχή και πάσαρε, με τον Αντρέ Μορέιρα να αποκρούει δύσκολα το πλασέ του Παλάσιος. Από το κόρνερ που ακολούθησε, ο Βήχος σέντραρε, ο Μορέιρα έδιωξε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Γιώργου Νίκα, αλλά η μπάλα έπεσε στον Όζμπολτ που είχε εύκολο έργο από κοντά για το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω.

Ο Άνακερ μέσα σε ένα δίλεπτο πραγματοποίησε δυο εντυπωσιακές επεμβάσεις, αρχικά στο σουτ του Χουάνπι (30’) κι εν συνεχεία στην κεφαλιά του Κωνσταντίνου Λυκουρίνου (31’). Κι αφού δεν ήρθε η ισοφάριση, ήρθε το 2-0.

Βαθιά μπαλιά του Χισάμ Λαγιούς στον Παλάσιος, Μορέιρα και Λιρόι Αμπάντα δεν συνεννοήθηκαν καλά, η μπάλα στρώθηκε στον Αργεντινό εξτρέμ του Λεβαδειακού που είχε εύκολο έργο σε κενή εστία. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μία ακόμη προσπάθεια του Χουάνπι που και πάλι δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ανάκερ – ο 30χρονος Γάλλος τερματοφύλακας γονάτισε στο κέντρο του γηπέδου και έδειξε προς τον ουρανό.

Οι Βοιωτοί συνέχισαν να κυριαρχούν. Στο 53’, από το VAR (Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Αθανάσιος Τζήλος) κάλεσαν τον Δημήτρη Μόσχου για on field review, για χέρι του Μαξιμιλιάνο Κόμπα σε γύρισμα του Λαγιούς. Ο Λασιθιώτης διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα με τον Οζέγκοβιτς να ευστοχεί για το 3-0. Όπως ήταν λογικό, οι δυο ομάδες έριξαν τους ρυθμούς τους από εκεί και πέρα.

Μια άστοχη κεφαλιά Κόμπα (61’) κι ένα σουτ του Οζέγκοβιτς (68’) που μπλόκαρε ο Μορέιρα προηγήθηκαν του δεύτερου πέναλτι που κέρδισε ο Λεβαδειακός. Αυτή τη φορά σε έφοδο του Ταξιάρχη Φίλων ο οποίος ανατράπηκε από τον Τριανταφύλλου. Ο Βήχος δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα, για το πρώτο φετινό γκολ του. Ο Οζέγκοβιτς είδε την κεφαλιά του να σταματάει στη ρίζα της δεξιάς δοκού στο 79’ για να έρθει το γκολ της τιμής για τον Βόλο.

Ο Κύρκος, που είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς, πήρε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, διένυσε μερικά μέτρα και με δυνατό δεξί σουτ διαμόρφωσε το 4-1. Ο ίδιος ο 23χρονος μέσος μείωσε ακόμη περισσότερο, με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, μετά από φάση διαρκείας κι αρχική απομάκρυνση της μπάλας πάνω στη γραμμή από τον Παναγιώτη Λιάγκα μετά το λάθος του Άνακερ και το πλασέ του Διαμαντή Λεγκίσι. Τέλος; Όχι. Νέο κερδισμένο πέναλτι από τον Φίλων, εύστοχη εκτέλεση από τον Λιάγκα για το τελικό 5-2.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου κέρδισε για τρίτη φορά στη φετινή σεζόν τον Βόλο κι έφτασε στους 25 βαθμούς, έχοντας τρεις παραπάνω από τον Άρη, πέντε από τον ΟΦΗ και οκτώ από τον Βόλο. Οι παίκτες του Κώστα Μπράτσου θα έχουν, πάντως, την ευκαιρία να πάρουν μια άτυπη ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στο Πανθεσσαλικό (Κυριακή 10/5, 17:00), διασώζοντας το γόητρό τους.

Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)

Κίτρινες: Βήχος, Παπαδόπουλος – Λυκουρίνος.

Κόκκινες: Λυκουρίνος (90’+3’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Βήχος, Τσάπρας (70’ Φίλων), Λαγιούς (70’ Παπαδόπουλος), Νίκας (80’ Μανθάτης), Όζμπολτ (46’ Οζέγκοβιτς), Λαμαράνα (46’ Τσοκάι), Λιάγκας, Παλάσιος, Τσιβελεκίδης, Γκούμας.

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Κώστας Μπράτσος): Μορέιρα, Μύγας, Τριανταφύλλου, Αμπάντα, Λυκουρίνος, Μπουζούκης (46’ Γρόσδης), Κόμπα, Γκονζάλες, Τζόκα (Λεγκίσι), Χούανπι (46’ Κύρκος), Λάμπρου (82’ Βαϊνόπουλος).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ