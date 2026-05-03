Ρώμη: Ο Μάρκο Ρούμπιο μεταβαίνει στην Ιταλία για να «αναθερμάνει» τις σχέσεις με Βατικανό και Μελόνι

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πρόκειται να ταξιδέψει στη Ρώμη αυτή την εβδομάδα, σε μια επίσκεψη που, σύμφωνα με πληροφορίες, στοχεύει στην αποκατάσταση των ψυχρών σχέσεων με την ιταλική κυβέρνηση και το Βατικανό, αναφέρει ο Guardian.

Ο Ρούμπιο αναμένεται να βρίσκεται στην ιταλική πρωτεύουσα την Πέμπτη και την Παρασκευή, ημερομηνίες που συμπίπτουν με την πρώτη επέτειο της παποσύνης του Πάπα Λέοντα, του πρώτου ποντίφικα που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συναντήσεις με Βατικανό και ιταλική κυβέρνηση

Πηγή του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον γραμματέα του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν, καθώς και με τον αντιπρόεδρο της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Όπως προστέθηκε, ο Ρούμπιο ζήτησε να συναντηθεί και με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, ωστόσο το αίτημα δεν είχε ακόμη εγκριθεί.

Ρόλος πρέσβη και προσπάθεια «γεφύρωσης»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera, το ταξίδι του Ρούμπιο ανακοινώθηκε μέσω επιστολής του πρέσβη των ΗΠΑ στη Ρώμη, Τίλμαν Φερτίτα, ο οποίος φέρεται να εργάζεται τις τελευταίες εβδομάδες για την αποκατάσταση της «γέφυρας» μεταξύ των δύο χωρών.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά τις σφοδρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Πάπα Λέοντα, ο οποίος είχε καταδικάσει τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, οδηγώντας σε επιδείνωση των σχέσεων με τη Ρώμη.

Πιέσεις Τραμπ προς Ευρωπαίους συμμάχους

Ο Τραμπ επέκρινε έντονα την Μελόνι, μέχρι πρότινος στενή σύμμαχό του στην Ευρώπη, μετά την αντίδρασή της στις δηλώσεις του για τον Πάπα, κατηγορώντας την ιταλική κυβέρνηση ότι δεν στήριξε τα πλήγματα κατά του Ιράν και απειλώντας με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία.

Η Corriere della Sera σημειώνει ότι η αποστολή του Ρούμπιο να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Ρώμη και το Βατικανό θεωρείται «όχι αδύνατη, αλλά περίπλοκη».

Πιθανές επιπλέον επαφές

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Παρολίν την Πέμπτη και τον Ταγιάνι την Παρασκευή, ενώ ενδέχεται να έχει επαφή και με τον υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Το Βατικανό δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Κλιμάκωση με αποχώρηση στρατευμάτων

Την Παρασκευή, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, ως αντίδραση στις δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν.

Ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου χαρακτήρισε τη γερμανική ρητορική «ακατάλληλη και μη βοηθητική», σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος «αντιδρά δικαιολογημένα σε αυτές τις αντιπαραγωγικές δηλώσεις».

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε απειλήσει με ανάλογα μέτρα και την Ιταλία και την Ισπανία. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έχει εκφραστεί εξαρχής κατά του πολέμου, ενώ η Ρώμη διατήρησε πιο ισορροπημένη στάση έως τα τέλη Μαρτίου, όταν αρνήθηκε τη χρήση αεροπορικής βάσης στη Σικελία από αμερικανικά αεροσκάφη.

Σχέσεις με το Βατικανό

Ο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είχαν παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του Πάπα Λέοντα τον Μάιο του περασμένου έτους και είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί του την επόμενη ημέρα, κατά την οποία του παρέδωσαν πρόσκληση από τον Τραμπ για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, την οποία ο Πάπας δεν έχει ακόμη αποδεχθεί.

Μετά τις δηλώσεις Τραμπ τον Απρίλιο, ο Πάπας είχε δηλώσει ότι δεν φοβάται την αμερικανική κυβέρνηση και συνέχισε να εκφράζεται κατά του πολέμου στο Ιράν.