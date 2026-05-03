Βίντεο: Περιπέτεια για δύο άτομα που χάθηκαν σε δασικό μονοπάτι στην Κέρκυρα – Τους εντόπισαν με drone

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο ατόμων, που έχασαν τον προσανατολισμό τους, ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι, την Κυριακή (3/5) στην περιοχή του Παντοκράτορα στην Κέρκυρα.

Οι δύο περιπατητές επικοινώνησαν με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και από την πρώτη στιγμή είχε επιβεβαιωθεί ότι ήταν καλά στην υγεία τους.

Όπως επισημαίνουν πηγές, διατηρώντας συνεχή τηλεφωνική επαφή μαζί τους, κινητοποιήθηκαν οχήματα της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» και αξιοποιήθηκαν drone για τον εντοπισμό τους.

Οι αρχές κατάφεραν να τους βρουν και στη συνέχεια να τους προσεγγίσουν, μεταφέροντάς τους σε ασφαλές σημείο, λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι και τα δύο άτομα είναι καλά στην υγεία τους.

