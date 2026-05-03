Πού βρισκόταν η γειτονιά σας στη Γη πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια; Το νέο εργαλείο που σας ταξιδεύει στο χρόνο

Αναρωτηθήκατε ποτέ σε ποιο σημείο του κόσμου βρισκόταν η αυλή σας μέσα στην αρχαία υπερήπειρο της Παγγαίας; Τώρα, μπορείτε να το ανακαλύψετε μόνοι σας.

Μια ομάδα γεωεπιστημόνων μόλις κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση του Paleolatitude.org, ενός εργαλείου που αποκαλύπτει τις μεταβαλλόμενες γεωγραφικές συντεταγμένες οποιασδήποτε τοποθεσίας στη Γη κατά τη διάρκεια 320 εκατομμυρίων ετών ηπειρωτικής μετατόπισης.

Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει μια εντελώς νέα προοπτική στα υπάρχοντα γεωλογικά και παλαιοντολογικά δεδομένα: ένα απολίθωμα που βρέθηκε σε ένα σημείο μπορεί πλέον να παρακολουθηθεί όχι μόνο μέσα στον χρόνο, αλλά και στον χώρο.

Όταν η Ευρώπη βρισκόταν στο γεωγραφικό πλάτος της Αραβίας

Ένα λατομείο κοντά στο Βίντερσβαϊκ των Κάτω Χωρών, για παράδειγμα, περιέχει απολιθώματα φυτών και ζώων που έζησαν πριν από 245 εκατομμύρια χρόνια. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτές οι μορφές ζωής επιβίωναν σε ένα κλίμα που έμοιαζε περισσότερο με αυτό του σημερινού Περσικού Κόλπου παρά με εκείνο της ανατολικής Ευρώπης.

Αυτό δεν συνέβαινε απλώς επειδή η Γη ήταν θερμότερη εκείνη την εποχή. Το Παλαιογεωγραφικό Μοντέλο της Ουτρέχτης –στο οποίο βασίζεται το νέο εργαλείο– επιβεβαίωσε ότι πριν από 245 εκατομμύρια χρόνια, τα απολιθώματα του Βίντερσβαϊκ βρίσκονταν σε γεωγραφικό πλάτος παρόμοιο με αυτό της σημερινής Αραβίας, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο όπου η περιοχή των Κάτω Χωρών σημειώνεται με ροζ χρώμα.

Από τη μονοδιάστατη στην τρισδιάστατη κατανόηση της βιοποικιλότητας

Αυτή η τελευταία έκδοση προσθέτει νέες λεπτομέρειες –και περισσότερες φιλικές προς τον χρήστη λειτουργίες– στον υπολογιστή του Paleolatitude.org, ο οποίος κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από περίπου μια δεκαετία.

«Με το νέο μοντέλο, έχουμε πολύ μεγαλύτερη βεβαιότητα, και η κατανόησή μας για τη βιοποικιλότητα μετατοπίζεται από μονοδιάστατη –δηλαδή, αποκλειστικά μέσω του χρόνου– σε τρισδιάστατη, περιλαμβάνοντας πλέον και τον χώρο», εξηγεί μια από τους συγγραφείς, η Emilia Jarochowska, παλαιοντολόγος στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης.

«Αυτό μας επιτρέπει να αντλήσουμε σημαντικά μαθήματα για την ανθεκτικότητα της βιοποικιλότητας στο παρόν».

Χαρτογραφώντας τις αρχαίες οροσειρές και τους πόλους

Το νέο εργαλείο περιλαμβάνει ένα παγκόσμιο παλαιογεωγραφικό μοντέλο που καλύπτει 320 εκατομμύρια χρόνια, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών χαρακτηριστικών που σήμερα είναι “πτυχωμένα το ένα πάνω στο άλλο σε ορογενετικές ζώνες (οροσειρές)”.

Επιπλέον, εκσυγχρονίζει τα παλαιομαγνητικά μοντέλα με νέα δεδομένα, καθώς δεν ήταν μόνο οι ήπειροι που μετακινούνταν με την πάροδο του χρόνου: Το ίδιο συνέβαινε και με τους πόλους.

Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να εξάγουν δεδομένα και γραφήματα, ακόμη και να ανεβάζουν τα δικά τους στοιχεία για μαζικό υπολογισμό παλαιογεωγραφικού πλάτους (αυτό, βέβαια, ας το αφήσουμε στους επιστήμονες).

Μαθήματα επιβίωσης από το παρελθόν της Γης

Για να επιδείξουν τις δυνατότητες του νέου εργαλείου, οι ερευνητές υπολόγισαν μια διαβάθμιση της βιοποικιλότητας για την ύστερη Ιουράσια περίοδο, βασιζόμενοι στα ιστορικά γεωγραφικά πλάτη χερσαίων μαζών που έκτοτε έχουν ανακατανεμηθεί.

Αξιοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων από περίπου 34.000 θαλάσσια απολιθώματα της Ύστερης Ιουράσιας περιόδου, η ομάδα κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω για τις τοποθεσίες όπου βρέθηκαν αυτά τα απολίθωμα, προσδιορίζοντας το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο θα είχαν εναποτεθεί κατά τη στιγμή του θανάτου τους.

Οι ερευνητές όχι μόνο κατάφεραν να χαρτογραφήσουν ποια γεωγραφικά πλάτη παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία σε επίπεδο γένους, αλλά ήταν επίσης σε θέση να εφαρμόσουν στατιστικές προσαρμογές στα δεδομένα –συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου σφάλματος και της μεθόδου bootstrapping– ώστε να προκύψει ένα επιστημονικά πιο τεκμηριωμένο αποτέλεσμα.

«Αυτό μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να δείξουμε τι συνέβη στην παγκόσμια βιοποικιλότητα κατά τη διάρκεια και μετά από μαζικές εξαφανίσεις ειδών στο παρελθόν, εξαιτίας, λόγου χάρη, της απότομης θέρμανσης ή ψύξης της Γης», λέει η Jarochowska. «Ποια γεωγραφικά πλάτη έγιναν πρώτα ακατοίκητα και ποια μετατράπηκαν σε καταφύγια; Ποια είδη μετανάστευσαν, ποια προσαρμόστηκαν και ποια εξαφανίστηκαν;»

Το επόμενο βήμα: Επιστροφή στην «Έκρηξη του Καμβρίου»

Η ομάδα σχεδιάζει να επεκτείνει το μοντέλο ακόμη πιο βαθιά στην ιστορία της Γης, ώστε να συμπεριλάβει την “Έκρηξη του Καμβρίου”, πριν από 550 εκατομμύρια χρόνια.

Προς το παρόν, όμως, μπορείτε να ελέγξετε σε ποια γεωγραφικά πλάτη έχει ταξιδέψει η δική σας αυλή (ή οποιοδήποτε άλλο μέρος μπορείτε να σκεφτείτε), εισάγοντας απλώς την τοποθεσία εδώ και παρακολουθώντας το ταξίδι της μέσα στους αιώνες.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One.