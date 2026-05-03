ΗΠΑ: Πτώση στις τιμές ενέργειας μετά τον πόλεμο με το Ιράν, εκτιμά ο υπουργός Οικονομικών

Οι τιμές της ενέργειας, που έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, αναμένεται να υποχωρήσουν αργότερα μέσα στο έτος, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Οι τιμές του πετρελαίου μετά το τέλος αυτής της σύγκρουσης θα είναι πολύ χαμηλότερες», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox Business.

Αναφορά στα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός υπουργός πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν αποκομίζει σημαντικά έσοδα από την προσπάθειά του να επιβάλει τέλη σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.