Τραγωδία στην Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και 15 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου στη Μαλάτια

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Anadolu
Φωτογραφία: Anadolu

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όταν επιβατικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα στην επαρχία Μαλάτια της Τουρκίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ντογάνσεχιρ, όταν λεωφορείο της εταιρείας Muş Yolu Turizm, με αριθμό κυκλοφορίας 34 FB 5349 και οδηγό του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ανετράπη στο οδικό δίκτυο Μαλάτια–Αντιγιαμάν, κοντά στη συνοικία Πολατντερέ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Φωτογραφία: Anadolu
Φωτογραφία: Anadolu

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις

Μετά το ατύχημα, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, χωροφυλακή, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά συνεργεία.

Πρώτος απολογισμός θυμάτων

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από την ανατροπή του λεωφορείου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Solange Knowles: Το νέο και τολμηρό κούρεμα για το οποίο «κέρδισε» τον τίτλο «Αιγύπτια θεά»

Ελλείψεις στο ΕΣΥ: Καμπανάκι από τον ΙΣΑ μετά το περιστατικό στη Σάμο

«Rebrain Greece»: «Ταξιδεύει» στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου – Νίκη Κεραμέως: Η Ελλάδα του 2026 προσφέρει σημαντικές επαγγελματικ...

Ανθεκτική η τουριστική ζήτηση στις Κυκλάδες – Θετικά μηνύματα από Σύρο, Σίφνο και Νάξο

Αποκαλύφθηκε το μυστικό της Apple: Έτσι θα είναι το iPhone Fold χωρίς την ενοχλητική τσάκιση στην οθόνη

Γιατί κάποιοι άνθρωποι μένουν αξέχαστοι; Το μυστικό με τη θέση της Αφροδίτης
περισσότερα
18:53 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Επίθεση σε εμπορικό πλοίο ανοιχτά του Ιράν – Αναφορά από UKMTO

Ένα εμπορικό πλοίο «χύδην φορτίου» (bulk carrier) που μεταφέρει χύμα φορτία, όπως σιτηρά, κάρβ...
17:55 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον – Ένιωσε αδιαθεσία πριν από το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία στο Ολντ Τράφο...
13:59 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Axios: Το Ιράν ζητεί 30 ημέρες διαπραγματεύσεων για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και άρση του ναυτικού αποκλεισμού

Το νέο σχέδιο του Ιράν για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, περιλαμβάνει 14 σημεία και προβλέπει το...
12:02 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Ρωσία: Πυρκαγιά ξέσπασε στο λιμάνι Πριμόρσκ έπειτα από ουκρανική επίθεση

Η Ουκρανία εξαπέλυσε ακόμη μία επίθεση με drones στη διάρκεια της νύκτας εναντίον του λιμανιού...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς