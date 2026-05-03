Τραγωδία στην Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και 15 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου στη Μαλάτια

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όταν επιβατικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα στην επαρχία Μαλάτια της Τουρκίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ντογάνσεχιρ, όταν λεωφορείο της εταιρείας Muş Yolu Turizm, με αριθμό κυκλοφορίας 34 FB 5349 και οδηγό του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ανετράπη στο οδικό δίκτυο Μαλάτια–Αντιγιαμάν, κοντά στη συνοικία Πολατντερέ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις

Μετά το ατύχημα, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, χωροφυλακή, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά συνεργεία.

Πρώτος απολογισμός θυμάτων

