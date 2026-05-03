Κουβέιτ: Η παραγωγή πετρελαίου αναμένεται να φτάσει τα 2,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Ιούνιο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πηγή: Reuters
Πηγή: Reuters

Η παραγωγή πετρελαίου του Κουβέιτ αναμένεται να αυξηθεί στα 2,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd) τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον υπουργό Πετρελαίου της χώρας.

Απόφαση OPEC+ για τρίτη διαδοχική αύξηση

Επτά χώρες του OPEC+ θα αυξήσουν τους στόχους παραγωγής τον Ιούνιο κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός μετά από διαδικτυακή συνεδρίαση την Κυριακή, αναφέρει το Al Jazeera.

Συμβολική αύξηση λόγω των περιορισμών στο Ορμούζ

Οι στόχοι παραγωγής θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό συμβολικοί, καθώς οι χώρες του Κόλπου έχουν αναγκαστεί να περιορίσουν την παραγωγή τους, λόγω του ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Πρώτη φορά χωρίς εξαγωγές από το 1991

Το Κουβέιτ δεν εξήγαγε καθόλου αργό πετρέλαιο τον περασμένο μήνα, για πρώτη φορά από τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

