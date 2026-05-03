Γερμανία: Ο ΥΠΕΞ καλεί το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: DPA
Φωτογραφία: DPA

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, επικοινώνησε με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί και κάλεσε την Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να τερματίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Να παραιτηθεί πλήρως από τα πυρηνικά όπλα»

«Ως στενός σύμμαχος των ΗΠΑ μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: το Ιράν πρέπει να παραιτηθεί πλήρως και με επαληθεύσιμο τρόπο από τα πυρηνικά όπλα και να ανοίξει άμεσα τα Στενά του Ορμούζ, όπως ζητά και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο», έγραψε ο Βάντεφουλ στην πλατφόρμα X.

Ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων συμμάχων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τους Ευρωπαίους συμμάχους, λόγω της απροθυμίας τους να συμμετάσχουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Έχει ασκήσει έντονη κριτική σε ηγέτες όπως ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Κριτική Μερτς για τη στρατηγική των ΗΠΑ

Ο Μερτς την περασμένη εβδομάδα επέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και επισημαίνοντας την έλλειψη στρατηγικής από την πλευρά της Ουάσινγκτον.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελλείψεις στο ΕΣΥ: Καμπανάκι από τον ΙΣΑ μετά το περιστατικό στη Σάμο

Η κοινή χειρονομία που μπορεί να δείχνει ότι ο σύντροφός σας είναι ψυχοπαθής

Ανθεκτική η τουριστική ζήτηση στις Κυκλάδες – Θετικά μηνύματα από Σύρο, Σίφνο και Νάξο

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο αντίκτυπος στην αγορά εργασίας – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Γιατί κάποιοι άνθρωποι μένουν αξέχαστοι; Το μυστικό με τη θέση της Αφροδίτης

Μαθηματικοί υποστηρίζουν ότι έκαναν μία σημαντική ανακάλυψη χρησιμοποιώντας το ChatGPT
περισσότερα
17:55 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον – Ένιωσε αδιαθεσία πριν από το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία στο Ολντ Τράφο...
13:59 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Axios: Το Ιράν ζητεί 30 ημέρες διαπραγματεύσεων για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και άρση του ναυτικού αποκλεισμού

Το νέο σχέδιο του Ιράν για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, περιλαμβάνει 14 σημεία και προβλέπει το...
12:02 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Ρωσία: Πυρκαγιά ξέσπασε στο λιμάνι Πριμόρσκ έπειτα από ουκρανική επίθεση

Η Ουκρανία εξαπέλυσε ακόμη μία επίθεση με drones στη διάρκεια της νύκτας εναντίον του λιμανιού...
10:52 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Σε εγρήγορση η Βρετανία: Αυξήθηκε το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής – Τι σημαίνει για την καθημερινότητα των πολιτών

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι Αρχές στη Βρετανία. Η απειλή για τρομοκρατική επίθεση αυξήθηκε, σύμ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς