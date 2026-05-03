Γερμανία: Ο ΥΠΕΞ καλεί το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, επικοινώνησε με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί και κάλεσε την Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να τερματίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Να παραιτηθεί πλήρως από τα πυρηνικά όπλα»

«Ως στενός σύμμαχος των ΗΠΑ μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: το Ιράν πρέπει να παραιτηθεί πλήρως και με επαληθεύσιμο τρόπο από τα πυρηνικά όπλα και να ανοίξει άμεσα τα Στενά του Ορμούζ, όπως ζητά και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο», έγραψε ο Βάντεφουλ στην πλατφόρμα X.

Im Telefonat mit @araghchi habe ich unterstrichen: 🇩🇪 unterstützt eine Verhandlungslösung. Als enger US-Verbündeter teilen wir das gleiche Ziel: Iran muss vollständig & nachprüfbar auf Kernwaffen verzichten & die Straße von Hormus sofort freigeben, wie es auch @SecRubio fordert. — Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 3, 2026

Ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων συμμάχων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τους Ευρωπαίους συμμάχους, λόγω της απροθυμίας τους να συμμετάσχουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Έχει ασκήσει έντονη κριτική σε ηγέτες όπως ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Κριτική Μερτς για τη στρατηγική των ΗΠΑ

Ο Μερτς την περασμένη εβδομάδα επέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και επισημαίνοντας την έλλειψη στρατηγικής από την πλευρά της Ουάσινγκτον.