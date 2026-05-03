Ιράν: Ο Αραγτσί επικρίνει τη στάση της Ευρώπης για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, επέκρινε τη «μη εποικοδομητική και ανεύθυνη» στάση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να καταδικάσουν την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση, σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε αργά το Σάββατο με τον Ιταλό ομόλογό του, Αντόνιο Ταγιάνι.

Ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στην περιοχή

Κατά τη συνομιλία, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και για τις συνέπειες της αμερικανοϊσραηλινής στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν σε επίπεδο ασφάλειας, δικαίου και οικονομίας.

Έμφαση στην εκεχειρία και τις διπλωματικές προσπάθειες

Ο Ιρανός υπουργός ενημέρωσε τον Ιταλό ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την κατάπαυση του πυρός και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του «επιβεβλημένου πολέμου», υπογραμμίζοντας τη σημασία να διαδραματίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες έναν υπεύθυνο ρόλο στη διαδικασία αυτή.

«Ανεύθυνη» ευρωπαϊκή στάση και αιχμές για το πυρηνικό πρόγραμμα

Εκφράζοντας λύπη για τη «μη εποικοδομητική και ανεύθυνη» στάση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες επαναλαμβάνουν —όπως είπε— λανθασμένα στερεότυπα για το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν, ο Αραγτσί τόνισε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας είναι «απολύτως ειρηνικό».

Κάλεσμα για καταδίκη ΗΠΑ και Ισραήλ

Πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, αντί να επιμένουν σε αυτή τη στάση, θα πρέπει να καταδικάσουν ρητά την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν και να ζητήσουν την απόδοση ευθυνών για τις «κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».