Ο ισραηλινός στρατός προκάλεσε ζημιές σε «θρησκευτικό κτίριο» στον Λίβανο – Καταγγελίες για στοχευμένη επίθεση

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Καθολικό μοναστήρι κοντά στο χωριό Γιαρούν, στο νότιο Λίβανο, 2 Μαΐου 2026. (IDF)
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δυνάμεις του προκάλεσαν ζημιές σε ένα «θρησκευτικό κτίριο» στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας καταδίκη από καθολική φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία το ταυτοποίησε ως μοναστήρι και κατήγγειλε «σκόπιμη» στοχοποίηση χώρου λατρείας.

Επιχείρηση στο χωριό Γιαρούν

Ο στρατός ανέφερε ότι στρατεύματα που επιχειρούσαν στο χωριό Γιαρούν προκάλεσαν ζημιές σε κτίσμα εντός θρησκευτικού συγκροτήματος, κατά τη διάρκεια αποξήλωσης αυτού που περιέγραψε ως «τρομοκρατική υποδομή» στην περιοχή.

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος

«Διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των δυνάμεων για την καταστροφή τρομοκρατικής υποδομής, ένα από τα σπίτια που βρίσκονταν σε θρησκευτικό συγκρότημα υπέστη ζημιές», δήλωσε στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, Αβιχάι Αντραέε.

«Δεν υπήρχαν ορατά σημάδια που να υποδεικνύουν ότι επρόκειτο για θρησκευτικό κτίριο», πρόσθεσε.

Καθολικό μοναστήρι κοντά στο χωριό Γιαρούν, στο νότιο Λίβανο, 2 Μαΐου 2026. (IDF)

Διακοπή επιχειρήσεων μετά την αναγνώριση

«Μόλις εντοπίστηκαν σαφή διακριτικά στοιχεία σε άλλο κτίριο του συγκροτήματος, οι δυνάμεις ενήργησαν ώστε να αποτραπεί περαιτέρω ζημιά στο συγκρότημα», συνέχισε.

Αναφορές για επιθέσεις της Χεζμπολάχ

Ο Αντραέε δικαιολόγησε την παρουσία των στρατευμάτων στην περιοχή, επικαλούμενος πολλαπλές επιθέσεις με ρουκέτες που, όπως είπε, εξαπολύθηκαν από τη Χεζμπολάχ από το εσωτερικό του συγκροτήματος προς το ισραηλινό έδαφος, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται παρά την εκεχειρία.

