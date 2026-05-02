Αυστρία: Συνελήφθη 39χρονος ως ύποπτος για την υπόθεση δηλητηριασμένων βρεφικών τροφών

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πέντε «πειραγμένα» βάζα βρεφικής τροφής της HiPP εντοπίστηκαν τον περασμένο μήνα (φωτογραφία αρχείου/rte).
Πέντε «πειραγμένα» βάζα βρεφικής τροφής της HiPP εντοπίστηκαν τον περασμένο μήνα (Φωτογραφία Αρχείου/RTE).

Η Αυστρία προχώρησε στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση τοποθέτησης ποντικοφάρμακου σε βρεφικές τροφές της γερμανικής εταιρείας HiPP, σε μια ενέργεια που εκτιμάται ότι συνδέεται με απόπειρα εκβιασμού, αναφέρει το RTE.

Εντοπίστηκαν «πειραγμένα» βάζα

Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά πέντε βάζα βρεφικής τροφής που είχαν παραποιηθεί εντοπίστηκαν εγκαίρως τον περασμένο μήνα σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία, πριν καταναλωθούν. Ένα ακόμη βάζο, που πιστεύεται ότι βρισκόταν στην Αυστρία, παραμένει αγνοούμενο.

Σύλληψη χωρίς λεπτομέρειες

Η αστυνομία στο ομόσπονδο κρατίδιο Μπούργκενλαντ ανακοίνωσε ότι «σήμερα καταφέραμε να συλλάβουμε έναν ύποπτο, έναν άνδρα 39 ετών», χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η έρευνα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ύποπτος συνελήφθη στο κρατίδιο του Σάλτσμπουργκ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία.

Απόπειρα εκβιασμού 2 εκατ. ευρώ

Αν και η HiPP δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τη φύση του εκβιασμού, αυστριακά μέσα ανέφεραν ότι η εταιρεία είχε λάβει email τον Μάρτιο, με το οποίο ζητούνταν 2 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έξι ημέρες.

Ωστόσο, το μήνυμα φέρεται να εστάλη σε ομαδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν ελέγχεται συχνά, με αποτέλεσμα η εταιρεία να το εντοπίσει περίπου δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι δερματολόγος – Αυτός είναι ο Νο1 τρόπος για να βάλετε φρένο στην απώλεια κολλαγόνου»

Narcissistic Hoovering: Η τακτική της «ηλεκτρικής σκούπας» που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να σας τραβήξουν πίσω

Βουλή: Τη Δευτέρα αρχίζει η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα κρυπτοστοιχεία και τις εναλλακτικές μορφές πληρωμής και επεν...

Ενεργοποιήθηκε η συμφωνία Ε.Ε.- Mercosur: Τα βασικά σημεία της

Η αληθινή ιστορία του επιστήμονα που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα υβρίδιο ανθρώπου-πιθήκου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
21:16 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Ζελένσκι: «Παρακολουθούμε τα πάντα» – Ανησυχία για κινήσεις στη Λευκορωσία

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται τα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας, καθώς ο πρόεδρος ...
20:29 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Ιράν–ΗΠΑ: «Η μπάλα στο γήπεδο της Ουάσινγκτον», δηλώνει η Τεχεράνη – «Έτοιμη» για πόλεμο ή διπλωματία

Το Ιράν δηλώνει ότι είναι «πλήρως προετοιμασμένο» να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιθετική ενέργ...
18:25 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ανακοίνωσαν άρση όλων των περιορισμών εναέριας κυκλοφορίας

Την πλήρη επαναλειτουργία του εναέριου χώρου τους έπειτα από εβδομάδες περιορισμών που είχαν ε...
18:08 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Αεροπορικές εταιρείες σε πίεση: Από το «λουκέτο» της Spirit έως τον φόβο κρίσης καυσίμων στην Ευρώπη

Ο παγκόσμιος κλάδος των αερομεταφορών βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις πιο σύνθετες κρίσει...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς