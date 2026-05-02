Αυστρία: Συνελήφθη 39χρονος ως ύποπτος για την υπόθεση δηλητηριασμένων βρεφικών τροφών

Η Αυστρία προχώρησε στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση τοποθέτησης ποντικοφάρμακου σε βρεφικές τροφές της γερμανικής εταιρείας HiPP, σε μια ενέργεια που εκτιμάται ότι συνδέεται με απόπειρα εκβιασμού, αναφέρει το RTE.

Εντοπίστηκαν «πειραγμένα» βάζα

Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά πέντε βάζα βρεφικής τροφής που είχαν παραποιηθεί εντοπίστηκαν εγκαίρως τον περασμένο μήνα σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία, πριν καταναλωθούν. Ένα ακόμη βάζο, που πιστεύεται ότι βρισκόταν στην Αυστρία, παραμένει αγνοούμενο.

Σύλληψη χωρίς λεπτομέρειες

Η αστυνομία στο ομόσπονδο κρατίδιο Μπούργκενλαντ ανακοίνωσε ότι «σήμερα καταφέραμε να συλλάβουμε έναν ύποπτο, έναν άνδρα 39 ετών», χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η έρευνα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ύποπτος συνελήφθη στο κρατίδιο του Σάλτσμπουργκ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία.

Απόπειρα εκβιασμού 2 εκατ. ευρώ

Αν και η HiPP δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τη φύση του εκβιασμού, αυστριακά μέσα ανέφεραν ότι η εταιρεία είχε λάβει email τον Μάρτιο, με το οποίο ζητούνταν 2 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έξι ημέρες.

Ωστόσο, το μήνυμα φέρεται να εστάλη σε ομαδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν ελέγχεται συχνά, με αποτέλεσμα η εταιρεία να το εντοπίσει περίπου δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της προθεσμίας.